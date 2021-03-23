日本餐飲傳奇UKAI X 名廚江振誠 高雄晶英限時上菜

強強聯手、讓人期待的餐飲饗宴來了。日本餐飲傳奇UKAI將首次聯手國際名廚江振誠客座，在晶英國際行館Ukai-tei Kaohsiung展現「亞洲雙星」的經典滋味。時間為4月14、15日，期間限定鐵板燒套餐每位15,000元，搭配侍酒師精選三款名酒每位加價3,500元，五款搭配加價5,000元。

以「款待」而生的日本頂級餐飲品牌UKAI，由御盟集團締結國際合作、於晶英國際行館Ukai-tei Kaohsiung成立全球首間海外分店。為持續傳遞UKAI創立超過半世紀的精神，將首次聯手國際名廚江振誠推出客座餐酒活動，結合春季食材及高雄在地海洋印象，重現日本國宴級Ukai-tei鐵板燒和Chef Andre主廚江振誠的傳奇經典菜色。

Ukai-Tei鐵板燒以「劇場式」的餐桌舞台概念，透過主廚在鐵板前精湛優雅的演繹，將旬鮮食材恰如其份烹調至「最鮮美享用時機與最佳品嘗溫度」，理念與江振誠「料理的初心」不謀而合，因而開啟合作契機。

此次「Ukai-tei Kaohsiung X Chef Andre客座餐酒會」，也將是江振誠首次以法式手法獨家呈現鐵板料理。相關資訊可洽：07-973-0122。