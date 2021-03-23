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LEO王「超有才」把Timberland入歌詞 將新鞋特色用Rap唱給你聽

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
金曲歌王LEO王在「踢不爛的甘蔗鞋」MV中，化身化身說書人，解說台灣的甘蔗製糖史。圖／Timberland提供
金曲歌王LEO王在「踢不爛的甘蔗鞋」MV中，化身化身說書人，解說台灣的甘蔗製糖史。圖／Timberland提供

Timberland日前推出以甘蔗和天然橡膠製成的GreenStride™ 科技新鞋，因此邀請了金曲歌王LEO王改編其招牌歌曲，並在歌詞中融入鞋履特色，讓網友看了也直呼：「真的超有才」。

LEO王的「快樂的甘蔗人」一曲，原本是表達對家鄉的懷念，感念媽媽的養育之情。卻因為認同Timberland鞋款的理念，改編成「踢不爛的甘蔗鞋」並加入台灣與甘蔗的在地化連結。在MV中LEO王更化身甘蔗攤老闆，歌曲第一句以慵懶的叫賣聲為開端，後面更玩味的化身說書人，解說台灣的甘蔗製糖史，並唱出「你們家的鞋仔不甜、也無聊，攏是塑膠、沒有摻我們家的甘蔗，甘蔗的鞋仔、天然又bouncy，走甘那飛、不會咬腳後蹬」。透過LEO王道地的閩南語嘻哈「口氣」，趣味強調鞋款的環境友善天然材質，以及製成鞋底的彈力高機能特色。

金曲歌王LEO王在「踢不爛的甘蔗鞋」MV中演繹Timberland Solar Wave Oxford Low鞋款。圖／Timberland提供
金曲歌王LEO王在「踢不爛的甘蔗鞋」MV中演繹Timberland Solar Wave Oxford Low鞋款。圖／Timberland提供

不只Timberland有新話題鞋款，ECCO也有獲得奪GDA設計大獎肯定的BIOM2.0健走鞋，以鮮豔亮眼的配色登場。採用了DriTan節水鞣革技術搭配無毒染革原料所製成皮革，打造鞋身，大幅降低用水量及原料。同時利用3D人體工學方式完成鞋楦，保有足夠的支撐力與穩定度；鞋墊則是可拆卸式的OrthoLite®記憶海綿更增添舒適度與透氣性，營造出機能外型。除了經典的黑、白色以外，更推出別出心裁的霓虹配色包括木槿紅、火焰紅以及天堂藍等醒目色彩，呼應當前的春季氛圍。

ECCO BIOM2.0女款健走鞋6,980元。圖／ECCO提供
ECCO BIOM2.0女款健走鞋6,980元。圖／ECCO提供

ECCO BIOM2.0健走鞋6,980元。圖／ECCO提供
ECCO BIOM2.0健走鞋6,980元。圖／ECCO提供

ECCO BIOM2.0男款健走鞋6,980元。圖／ECCO提供
ECCO BIOM2.0男款健走鞋6,980元。圖／ECCO提供

甘蔗 健走

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