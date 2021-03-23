「360元」星級飯店吃到飽！Semi-Buffet搶攻商圈商機

疫情帶來餐飲型態的改變，星級飯店自助餐經營風格也逐漸轉向，近來掀起的Semi-Buffet半自助式餐點吃到飽的供餐型式，愈來愈受歡迎，板橋凱撒、新板希爾頓都推「400有找」的吃到飽，宜蘭綠舞觀光飯店也搭上風潮，但要注意，此類供餐多在平日推出。

為在板橋激烈競爭的餐飲市場中，突顯餐飲特色，板橋凱撒朋派自助餐即日起推出餐飲新策略，4/30前，平日改以Semi-Buffet半自助式供餐型態，凡周一至五的午餐，以及周日至四的晚餐時段，現場供應自助沙拉蔬果吧、主廚濃湯、炸物輕食、特製義麵燉飯及甜點飲料區無限享用，每位390+10%，另也提供5道加購主餐位上服務供消費者選擇，每道價位300~450元。周五晚餐、周六午晚餐及周日晚餐時段仍採全自助餐型態供餐，每位950+10%。

同樣為拓展新板商圈外食族市場，台北新板希爾頓飯店也宣布，館內3樓全日餐廳「悅市集」3/25起也將採全新型態、全新菜單的Semi-Buffet半自助餐型式，平日任選一道主餐就送沙拉吧，主餐包括義大利麵、燉飯、肋排、鴨胸等共16款，等於消費360元+10%起，即可享用自助沙拉吧、湯品、飲料、甜點、水果吃到飽。此外，加價120元+10%，還可享紅白酒、指定調酒無限歡暢。Semi-Buffet提供時間為周一至周四午、晚餐及周五午餐，周五晚餐及周六、日維持全自助式供餐。

宜蘭綠舞觀光飯店的蝶舞咖啡廳也推出全新Semi-Buffet，但因屬休閒飯店、客群不同，此新型態餐飲於假日推出。即日起，周五至周日晚餐時段調整為「半自助餐」餐型，每位980+10%，房客再享75折優惠。3/31至5/9另推出主餐二選一吃到飽優惠，每位1,280+10%，相當於加價300元即享主餐無限加點。