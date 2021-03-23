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全聯推免費有聲貼圖 新綁定LINE官方帳號再得100福利點

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全聯推出福利熊與水果探險隊全螢幕有聲貼圖，一組共16張，免費下載30天。圖／全聯福利中心提供
全聯推出福利熊與水果探險隊全螢幕有聲貼圖，一組共16張，免費下載30天。圖／全聯福利中心提供

一講到「福利熊、熊福利」、「請支援收銀」，深刻印象肯定讓大家腦中立刻浮出聲音，今日全聯福利中心更宣布重磅推出首發全螢幕動態有聲LINE貼圖，以全聯吉祥物福利熊加入生力軍「水果探險隊」為設計，分別為蘋狗、奇異狗、香蕉狗，限時30天開放免費下載（http://line.me/S/sticker/20089），共有16張全螢幕有聲動態貼圖，都是以日常實用結合可愛風格設計，讓福利熊與水果探險隊全面進駐你的生活日常。只要將全聯福利中心LINE的官方帳號加入好友，即日起至4月22日即可免費下載。

截至目前為止全聯與福利熊共推出6次的LINE貼圖，成功帶動全聯官方LINE粉絲數突破1,200萬，此次「福利熊與水果探險隊」首度合體推出LINE貼圖，除了讓更多新粉絲認識去年下半年推出新朋友「水果探險隊」的成員蘋狗、奇異狗、香蕉狗，也希望藉由吉祥物的推廣，讓小朋友們可以更愛吃水果，因此趁著兒童節前夕，推出福利熊與水果探險隊16張全螢幕有聲貼圖，預計此次下載可達到600萬。除此之外，即日起起於全聯福利中心LINE官方帳號新綁定的用戶可以直接獲得100福利點，更可享6大服務查詢消費紀錄。

福利熊與「水果探險隊」成員歡樂互動，貼圖超萌又實用。記者黃筱晴／攝影
福利熊與「水果探險隊」成員歡樂互動，貼圖超萌又實用。記者黃筱晴／攝影

LINE 貼圖 香蕉 全聯

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