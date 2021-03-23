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4月20日香港蘇富比瑰麗珠寶春拍
香港蘇富比（Sotheby’s）將於4月20日舉辦春季的瑰麗珠寶拍賣，本季領銜焦點仍為彩鑽：一枚來自法國珠寶品牌卡地亞（Cartier）顏色獨特的23.48克拉深彩粉橙色鑽石戒指，主鑽得美國寶石協會GIA確認為鑑定過最大的深粉紅橙色鑽石。另一枚焦點拍品則是一枚由「蘇富比鑽石」設計的7.00克拉濃彩紫粉红色鑽石戒指。本季品牌珠寶系列尤其精采，佔拍品總數近半，是收藏來自知名珠寶品牌經典設計的絕佳時機，精選拍品將於4月3日起至4日止來台巡展，採預約制。。
除了來自卡地亞的大克拉罕見色彩鑽，本季封面拍品為一款雋永的裝飾藝術風格鑽石配白水晶手鐲，也是出自卡地亞之手的「L’Odyssée de Cartier – Parcours d’un Style」系列，主鑽為一枚63.66 克拉梨形D色內部無瑕白鑽，除了設計辨識度高，大膽以白水晶配襯白鑽的手法，以及工匠人手2,000小時的製作工時，更加提升了這枚手鐲的收藏價值。
同時持續去年翡翠在市場上的優異表現，本季蘇富比推出多款翡翠珠寶，其中焦點為一只重277.673克拉的翡翠手鐲「天賜圓滿」，是被瑞士寶石學院附設鑑定所（SSEF）評為「真正的自然瑰寶」的優質天然翡翠，帶著充滿天然靈秀之氣的翠綠色，屬於產自緬甸極品，而且透明度高。在傳統式樣以外，也有出自陳世英及FORMS等令人耳目一新的當代設計。
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