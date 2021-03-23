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買鑽戒送結婚禮！PS5、DYSON熱門商品 亞立詩豪氣放送

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
亞立詩推出多項豪禮周周抽活動，包含15台超搶手的限量PlayStation 5、Dyson 吹風機、Dyson空氣清淨機三種大獎。圖／亞立詩提供
亞立詩推出多項豪禮周周抽活動，包含15台超搶手的限量PlayStation 5、Dyson 吹風機、Dyson空氣清淨機三種大獎。圖／亞立詩提供

創立於2005年的台灣婚嫁珠寶品牌亞立詩（ALUXE），以平價優質的婚戒深受歡迎。今年更為祝福成家新人準備了多項好禮，精打細算的小資新人不容錯過。自即日起至6月3日止，「幸福好禮週週抽」活動期間內，於亞立詩全台門市成功立約下訂滿三萬元，即可獲得參加幸福豪禮抽獎活動乙次，訂單滿六萬即可得兩張，以此類推；亞立詩將於每周抽出一名幸運兒，即可獲得好禮三選一，獎項包括全球瘋搶的PlayStation 5、Dyson 吹風機、Dyson空氣清淨機等。

而「加碼月月抽」，則是於活動期間內，透過官網線上預約並首次到店鑑賞者，現場贈送抽獎券乙張，即可參加每月加碼抽獎好禮Sony PlayStation 5主機乙台。將於次月第一週的週三線上直播抽出幸運兒一名。「活動參加感恩禮」則是在活動期間內所有已填寫之抽獎券（含週週抽及月月抽），將於活動結束後抽出活動感恩好禮Sony PlayStation 5主機乙台。將於次月第一週的週三線上直播抽出。換句話說，活動期間內透過官網預約購買婚戒的客人，享有高達三次以上的中獎機會，可將熱門家電遊戲主機帶回家。

亞立詩In Blossom 初綻系列結婚鑽戒flowering燦放，鉑金戒台24,200元起，18K金戒台17,000元起，主鑽價格另計。圖／亞立詩提供
亞立詩In Blossom 初綻系列結婚鑽戒flowering燦放，鉑金戒台24,200元起，18K金戒台17,000元起，主鑽價格另計。圖／亞立詩提供
亞立詩In Blossom初綻系列結婚鑽戒enamored傾心，鉑金戒台25,200元起，18K金戒台18,000元起，主鑽價格另計。圖／亞立詩提供
亞立詩In Blossom初綻系列結婚鑽戒enamored傾心，鉑金戒台25,200元起，18K金戒台18,000元起，主鑽價格另計。圖／亞立詩提供
亞立詩In Blossom初綻系列結婚鑽戒in blossom初綻，鉑金戒台31,600元起，18K金戒台22,000元起，主鑽價格另計。圖／亞立詩提供
亞立詩In Blossom初綻系列結婚鑽戒in blossom初綻，鉑金戒台31,600元起，18K金戒台22,000元起，主鑽價格另計。圖／亞立詩提供

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