聽新聞
test
0:00 / 0:00
買鑽戒送結婚禮！PS5、DYSON熱門商品 亞立詩豪氣放送
創立於2005年的台灣婚嫁珠寶品牌亞立詩（ALUXE），以平價優質的婚戒深受歡迎。今年更為祝福成家新人準備了多項好禮，精打細算的小資新人不容錯過。自即日起至6月3日止，「幸福好禮週週抽」活動期間內，於亞立詩全台門市成功立約下訂滿三萬元，即可獲得參加幸福豪禮抽獎活動乙次，訂單滿六萬即可得兩張，以此類推；亞立詩將於每周抽出一名幸運兒，即可獲得好禮三選一，獎項包括全球瘋搶的PlayStation 5、Dyson 吹風機、Dyson空氣清淨機等。
而「加碼月月抽」，則是於活動期間內，透過官網線上預約並首次到店鑑賞者，現場贈送抽獎券乙張，即可參加每月加碼抽獎好禮Sony PlayStation 5主機乙台。將於次月第一週的週三線上直播抽出幸運兒一名。「活動參加感恩禮」則是在活動期間內所有已填寫之抽獎券（含週週抽及月月抽），將於活動結束後抽出活動感恩好禮Sony PlayStation 5主機乙台。將於次月第一週的週三線上直播抽出。換句話說，活動期間內透過官網預約購買婚戒的客人，享有高達三次以上的中獎機會，可將熱門家電遊戲主機帶回家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言