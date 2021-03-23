欣葉5種「特色炸蝦」吃到飽！再把角落小夥伴帶回家

提供多款日式料理吃到飽的「欣葉日本料理」，今年春季以櫻花、紫蘇梅入饌，新推出「櫻花提拉米蘇」、「柳葉魚香梅煮」等菜色。另外欣葉也使用5種創意麵衣，將高人氣的海老天婦羅大升級，帶來口感上的新奇變化。4月起，用餐還可享「角落小夥伴」玩偶加購優惠，以及「買15送2」的謝師宴優惠方案。

今年春季，欣葉日本料理特別為炸蝦控推出「海老炸蝦祭」特別活動，使用可樂果、杏仁片、玉米片、咖哩、海苔等5種不同的食材，搭配麵衣製作成特殊口味的炸蝦，包括有海舞紫衣炸蝦、可喜可樂炸蝦、杏壽白玉炸蝦，昭和咖哩炸蝦，以及金黃脆黍炸蝦，讓炸蝦愛好者們可以感受不同以往的食趣。

除此之外，針對午、晚餐期，還推出「橙香塩釜鳳凰燒」展演料理，以鹽釜燒方式，將整隻雞裹上一層厚厚的玫瑰鹽鹽烤2小時，讓雞肉的鮮甜完整密封其中。出爐時，邀請客人淋酒、點燃，再用小木槌敲破鹽釜，宛如日本的鏡開儀式與火燒祈福，象徵整年好運旺旺來。

同時店內也推出柳葉魚香梅煮、涼拌和風油菜花、章魚柚香醋漬、寒天海扇貝、五花豚佐時蔬、香蒜排骨蜜汁風味、雪裡紅翡翠鮮魚蒸等菜色，以及呼應3月日本女兒節的球壽司、棋盤壽司，還有香橙沙瓦、鹽香奶霜葡萄、櫻花提拉米蘇等特調飲品與甜點同步登場。