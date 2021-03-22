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吃拉麵送炸豬排！元町家義享店獨家「櫻花蝦豚骨拉麵」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
高雄概念店由藍色隧道操刀，打造寬達7公尺的特色壁畫。圖／捷利餐飲提供
高雄概念店由藍色隧道操刀，打造寬達7公尺的特色壁畫。圖／捷利餐飲提供

捷利餐飲集團旗下的「元町家橫濱家系拉麵」經近1年的籌劃，自即日起正式進駐高雄義享天地，打造全台首間形象概念店。店內除了以高雄的形象為基礎，獨家推出「大船入港」特色拉麵外，還規劃寬達7公尺的大型壁畫，增添用餐時的氣氛。點購指定拉麵，即可加贈捷利熊公仔，還有點拉麵送炸豬排、燒餃子等不同開幕優惠。

在日本50多種的拉麵派系中，家系拉麵自1974年於日本橫濱發跡，最大的特色，就是使用九州的豚骨湯頭混合東京的醬油湯頭，並且搭配中粗直麵，並使用海苔、叉燒、菠菜等配料。「元町家橫濱家系拉麵」即是以家系拉麵為基礎，提供有家系拉麵、激辛拉麵、青蔥拉麵等選擇，目前在嘉義、屏東均有門市。

新開幕的元町家高雄概念店，以海洋城市的概念，獨家推出「大船入港櫻花蝦濃厚豚骨拉麵」的特色拉麵，使用櫻花蝦搭配叉燒、蔬菜，以及特大片的海苔裝飾，象徵滿載漁獲的大船入港，每碗298元。同時店內不同於過去的傳統風格，由壁畫藝術家「藍色隧道」操刀，繪製出色彩繽紛的7公尺壁畫，可見到高雄海港與壽山的景色，帶來不同的視覺享受。

為慶祝新店開幕，凡點購「大船入港櫻花蝦濃厚豚骨拉麵」即可加贈捷利熊公仔，每日限量100隻。此外，至4月2日前，下載註冊官方APP並點任一拉麵，每日下午4點前就送「黃金炸豬排」1份，下午4點後送「招牌燒餃子」1份。

元町家高雄概念店獨家推出「大船入港櫻花蝦濃厚豚骨拉麵」，每碗298元。圖／捷利餐飲提供
元町家高雄概念店獨家推出「大船入港櫻花蝦濃厚豚骨拉麵」，每碗298元。圖／捷利餐飲提供

拉麵 壁畫 櫻花

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