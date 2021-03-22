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GRAFF將創造星星的女孩傳說化作奢華珠寶 全球首曝光
來自英倫的頂級珠寶品牌格拉夫（GRAFF），於3月20日春分當天推出全新Tribal高級珠寶系列，於北京展開巡展的首站。GRAFF TRIBAL系列從創造星星的女孩這個非洲古老的民間傳說汲取靈感，以現代手法重新演繹普世認同的符號，這些符號不但在大自然隨處可見，也是所有文化和文明的一部分。共分為Graff Gateway、New Dawn、Night Moon三大主題，以品牌擅長的鑽石和貴重寶石為主要素材，透過珠寶這種當代視覺語言訴說Tribal的故事。最吸引人目光的一件大件祖母綠鑽石項鍊，共鑲嵌418克拉的祖母綠和76克拉的鑽石，配戴起來份量感驚人。
在早期的傳說中，在遠古沙漠的深處，一位神秘的女孩圍著篝火起舞，她撈起餘燼撒向空中，幻變成無數繁星照亮夜空，而這些猶如鑽石在空中閃爍著的星星意象，就成了此次GRAFF TRIBAL系列的設計符號。Graff Gateway以極富表現力的弧線勾勒抽象的橢圓形，彷彿一道連繫過去與未來、大地與星宿的拱道，以對稱、流蘇、重複排列的手法展現珠寶的美感。New Dawn設計以多種切割的黃鑽和白鑽重現旭日初升的美景，象徵生命、活力和力量。Night Moon則以一簇簇圓鑽和密鑲美鑽構成完美的半月，並透過白鑽或黃鑽不同色調的光芒，象徵明澄的心境和反思。
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