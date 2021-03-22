忠泰美術館新展「殘山剩水」 探見城市裡的頹敗與美好

當城市持續發展下去，會走向什麼樣的未來？走進忠泰美術館，由藝術家張立人創作，略帶童趣感的模型城市先行迎接，再看看他耗費十年自編自導自拍的動畫，讓人好奇這檔《殘山剩水—我們的城市失敗了嗎？》展覽，要用什麼樣的方式回應此問題。

「殘山剩水」概念出自策展人胡朝聖之手，與其先前策畫的「虛山幻水」與「魔幻山水」展覽，並陳為三部曲。他以山水探討現下的城市問題，卻不流於虛幻，而是邀來12位國內外藝術家，以趣味、寫實等多元風格，畫分出「消失以及不可見的存在」、「破壞與重生的極致風景」、「囚禁所和寄生之處」、「他者戰場」、「明日預言的應許之地」五個子題，交融在展場各角落。

透過藝術家們現地製作裝置、情境互動設計、錄像攝影等創作形式，帶著眾人一探當下身處的城市，原來還有這些面貌，同時思考，下一步，我們又該走向何處？

找回被遺忘的角落

拾階而上，總是被忽略的樓梯夾間，藏著新銳藝術家石孟鑫的作品《T》，他以人性尺度，在窄小空間裡重塑出平日習以為常，甚至被遺棄的鋁門窗、路燈頭等物品，藉由觀察和凝視，重新審視這些存在於身邊的日常，也讓人反思城市裡不被重視的空間與設施，對眾人生活上的影響。我們是否曾試著停下腳步，將眼光探入角落，找尋那被隱蔽的畸零空間？

往上進入梯廳，藝術家吳燦政的作品《漫遊者004》，以略帶科幻感的紅外線照拂著全白空間，同步播放台灣各種環境聲，包括蟲聲與車水馬龍聲，召喚眾人的城市記憶，紅外線畫出的範圍，讓觀者的聽覺更聚焦、更敏銳，也能重新感受許多生活裡始終存在，卻被選擇性忽略的自然聲響。

再往下走，資深藝術家陳界仁的《中空之地》，以長達一小時的錄像，探討資本主義社會裡，底層勞工的處境。置身播放室中，看著他以親哥哥自殺未遂的經歷，拍攝沒有開始、亦無結束的送葬隊伍，一時之間，宛如身處戶外，陪著面無表情的送葬人群，扛著現代主義建築的轎子，加入以勞力維持資本社會運作的隊伍，這群人所處的境地，何嘗不是城市裡另個被長期忽視的角落。

回看城市裡的他們

還有哪些，是一不小心，就會被遺忘在城市裡的呢？或許是即將邁向人生終點的老年人口吧。由藝術家何孟娟創作的《魏斯貝絲計畫》便聚焦美國知名的「魏斯貝絲公寓」，此公寓自1970年開始，便開放給年長藝術家入住，是相當具代表性的老年社會住宅。

何孟娟透過重現公寓內的居住場域，包括大量的照片、影像、資料等，試著讓觀者以老年視角體驗生命最後一哩路的感受，看看藝術家們如何以創意為自己打造方便卻充滿特色的生活空間，跟著這個城市一起變老。在高齡化的台灣社會裡，這未嘗是一種預習與參照。

同樣被忽視的人口，還包括難民。日本藝術家豬股亞希在《為何不給寄居蟹一個避風港呢？》系列作品中，便以不同城市的樣貌替寄居蟹訂製透明之殻，隱喻當今在世界各地，因國際衝突、環境變遷等因素，產生被迫流離遷徙的移民及難民問題。

城市的毀壞與失能

一個城市進步與否，許多人會認為與建設程度相關，但其伴隨的大多是破壞。在「破壞與重生的極致風景」主題中，可見到德國攝影藝術家Andreas Gursky的《東京》，以及韓國藝術家徐道獲的《羅賓漢花園，伍爾莫爾街，倫敦E14 0HG》，後者以各種技術形式，記錄下羅賓漢花園社區都更前的最後景象，探討關於破壞與重生的因果關係。

加拿大藝術家Liam Morgan的作品《紀念碑》，則以未經許可的游擊快閃式紅色燈光，投射在曼谷曾代表權力與奢華的廢棄大樓，突顯出資本與權力共謀下的時代證據。

在這主題裡，台灣藝術家廖建忠也貢獻新作《離群物》與《3／2》，探討城市裡常見的失能建物。那一座只能通往死路的樓梯，以及毫無用武之處的電線群，帶點趣味卻尖銳點出當代社會為發展而發展的盲點，那些失敗的規畫，為城市帶來的傷疤何其多，但置身其中的我們，僅享受著自己需要的便利，卻對這些流於浮濫的多餘設計視而不見。

明日城市的可能性

注視著眼前城市，那麼未來呢？步入「明日預言的應許之地」，想著經歷過新冠疫情肆虐的2020年，人類與城市在將來，還會有哪些可能性？藝術家賈茜茹透過《物品命名計畫》，展現末日來臨後，一個空間裡可能的頹敗景象，透過讓參觀者交換現場的日常物件，省思「之前」與「之後」，體驗「離開／逃離」、「回歸／入侵」幾種感受，也讓看似死去的物品，因流動而有了新的生命。

藝術家袁廣鳴的《日常演習》則以空拍鏡頭，記錄下台北因萬安演習而空無一人的城市畫面。一切停擺的狀態，就像末日電影裡的場景，這會是終結的隱喻，還是新生的可能？站於屏幕前，思考著也許這世界，終將歸零，心情或許沉重、或許平靜，但轉過身，白牆上留有的那一絲綠色裂縫，卻似乎想告訴眾人，「別放棄，永遠都有一線生機。」