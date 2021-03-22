「亞洲50」公佈51至100名 江振誠領軍川江月排名95

即將於台北時間3月25日下午4點30分舉行的虛擬頒獎典禮上揭曉的「亞洲50最佳餐廳」，今天無預警地首度先行公布排名第51至100名的餐廳名單。在排名第51至100名的餐廳中，並無台灣餐廳入列；唯一跟台灣的關係相對密切的，是位於澳門、排名第95名的「川江月」，這是來自台灣的國際名廚江振誠，與澳門永利皇宮路氹所合作打造的第一間頂級川菜食府。

由江振誠所領銜的永利皇宮「川江月」，透過嶄新概念及當代手法，演繹精髓薈萃之川菜，已在2020年、2021年接連拿下《香港澳門米其林指南》二星肯定。

在排名第51至100名的餐廳中，若以國家別來區分，日本和泰國均有9間入選餐廳，而中國大陸（包括港澳地區），則有8間餐廳上榜。韓國共有4間上榜餐廳，印度和菲律賓均有2家餐廳入圍，越南、斯里蘭卡和印尼各有1家餐廳入選。名單上也首次出現來自馬爾地夫的餐廳，代表這個群島國家的是位於諾努環礁Velaa度假區內的「Aragu」，成功躋身第96位，正好在「川江月」的後面一名。

在中國大陸的八間上榜餐廳中，有五間來自上海。其中包括 Ultraviolet by Paul Pairet（第52名）、新榮記（南陽路店）（第61名）、泰安門（第75名）、Da Vittorio（第82名）和甬府（茂名南路店）（第93名）。

另外三間上榜餐廳則來自五湖四海。分別是位於深圳並由屢獲殊榮的名廚 Christopher Kostow 打造的Ensue（第69名）、起源於台州的新榮記旗艦店——新榮記（臨海店）（第76名），以及位於杭州四季酒店內的金沙廳（第89名）。