「亞洲50」公佈51至100名 江振誠領軍川江月排名95
即將於台北時間3月25日下午4點30分舉行的虛擬頒獎典禮上揭曉的「亞洲50最佳餐廳」，今天無預警地首度先行公布排名第51至100名的餐廳名單。在排名第51至100名的餐廳中，並無台灣餐廳入列；唯一跟台灣的關係相對密切的，是位於澳門、排名第95名的「川江月」，這是來自台灣的國際名廚江振誠，與澳門永利皇宮路氹所合作打造的第一間頂級川菜食府。
由江振誠所領銜的永利皇宮「川江月」，透過嶄新概念及當代手法，演繹精髓薈萃之川菜，已在2020年、2021年接連拿下《香港澳門米其林指南》二星肯定。
在排名第51至100名的餐廳中，若以國家別來區分，日本和泰國均有9間入選餐廳，而中國大陸（包括港澳地區），則有8間餐廳上榜。韓國共有4間上榜餐廳，印度和菲律賓均有2家餐廳入圍，越南、斯里蘭卡和印尼各有1家餐廳入選。名單上也首次出現來自馬爾地夫的餐廳，代表這個群島國家的是位於諾努環礁Velaa度假區內的「Aragu」，成功躋身第96位，正好在「川江月」的後面一名。
在中國大陸的八間上榜餐廳中，有五間來自上海。其中包括 Ultraviolet by Paul Pairet（第52名）、新榮記（南陽路店）（第61名）、泰安門（第75名）、Da Vittorio（第82名）和甬府（茂名南路店）（第93名）。
另外三間上榜餐廳則來自五湖四海。分別是位於深圳並由屢獲殊榮的名廚 Christopher Kostow 打造的Ensue（第69名）、起源於台州的新榮記旗艦店——新榮記（臨海店）（第76名），以及位於杭州四季酒店內的金沙廳（第89名）。
日本共有九間餐廳入圍，其中包括備受喜愛的著名餐廳 Quintessence（第53名）、Il Ristorante Luca Fantin（第54名）、Sushi Saito（第57名）和 Sugalabo（第85名）。位於東京的 Sugita ，排名第51名。而位於和歌山、充滿意大利風情的 Villa Aida 則登上第64名。另外，指標性壽司餐廳 Tenzushi Kyomachi（第71名）、Eté（第83名）和京都的 Cenci（第91名）也同時入榜。
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