台酒桃園酒廠最新力作 玉山白蘭地X.O.單桶原酒首發

繼發行台灣第一支花酵母清酒「花酵母吟釀清酒˙山櫻花」後，台灣菸酒公司桃園酒廠又有新創舉，將推出全新蒸餾酒作品——玉山白蘭地X.O.單桶原酒。

這次發行的全新限量小批次玉山白蘭地X.O.單桶原酒，以紅葡萄卡本納˙蘇維濃（Cabernet Sauvignon）為原料，經過蒸餾之後，陳放在雪莉橡木桶中熟成超過10年，再以單桶原酒的形式裝瓶。

據說這一批次酒款所使用的橡木桶，是和台灣菸酒公司南投酒廠號稱「鎮廠之桶」的「天使雪莉758」是同一批；不過這樣的說法，並未獲得桃園酒廠的證實。

在玉山白蘭地X.O.單桶原酒外盒包裝上所出現的「17」、「18」、「36」等數字，指的並不是「年份」，而是「桶號」；出自不同桶號的酒款，在風味與酒精濃度上，也有著細微的差異。好比來自桶號17號的酒款，酒精濃度是46.5%；來自桶號18號與36號的酒款，酒精濃度都是48%。