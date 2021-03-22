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紅通通就是帥！Bell & Ross青銅腕表再進擊
潛水表，不只為了夏天而誕生，能抵抗水氣、具有強悍防水性能，讓潛水表就像球鞋、就像超跑，是一年365天不分季節的四時之選。柏萊士（Bell＆Ross）的DIVER BRONZE青銅潛水表頗受歡迎，在2018年黑色版、2019年綠色版與2020年藍色版後，品牌再度帶來一枚搶眼的BR 03-92 DIVER RED BRONZE紅色限量版新作，火熱搶市。
新款BR 03-92的表殼與表圈都採用了經磨砂與拋光處理的CuSn8青銅，這是一種由92%銅與8%錫製成的合金，同時再搭配紅色陽極氧化表圈、紅漆表盤與紅棕色表帶，透過不同層次、明亮的紅，讓「紅、銅」相映成趣，具備自動上鍊機芯的表款將採限量999只，防水性能可達300米，訂價則約13萬9,000元，另附黑色橡膠表帶一條。
意猶未盡？雷達（RADO）另也有一款庫克船長系列腕表，「銅」樣散發復古氣息。紅黃雙色NATO表帶、青銅表殼與紅色表盤，還有帶上弧度的藍寶石水晶鏡面，訂價則約80,400元，並有著超過三日的80小時動力儲存；追求精準度？帝舵（TUDOR）Black Bay潛水表（M79230R-0009）雖無紅色面盤，但有著紅色鋁質表圈搭配紅色尼龍帶，而且用上表廠具「瑞士天文認」證的自製機芯MT5602，訂價約11萬元，合情合理，不收好嗎？
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