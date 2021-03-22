綾瀨遙開心同框綠色哆啦A夢 共同推廣UNIQLO永續理念
由UNIQLO母公司迅銷集團總裁之子，也是全球高級執行副總裁的井正康治親自揭曉，高人氣的哆啦A夢（DORAEMON）出任品牌永續大使。身為新任Lifewear代言人的女星綾瀨遙也現身發表會場，與綠色版本哆啦A夢開心同框，並宣示要與其他品牌大使包括網球天王費德勒等人，共同推廣永續精神。
迅銷集團日前才由發表「2021迅銷集團永續年報」，並由柳井正社長許下集團發展承諾，同時分享20年來的成果與未來布局。一周後的今天，迅銷集團也不落人後，宣布由問世超過半世紀的人氣動漫角色哆啦A夢，成為UNIQLO的品牌永續大使，並揭露全新Logo。值得一提的是，為呼應永續理念，哆啦A夢外觀與新識別Logo都以綠色為主體，顛覆了過去印象中的藍色與紅色，說明品牌將不遺餘力的推動相關計畫。而身為Lifewear代言人的綾瀨遙，也在活動時首次與綠色哆啦A夢同框，並表示：「普通時看到的藍色版很可愛，不過綠色版看起來更清爽、也很棒」。
而在不遠的未來，綾瀨遙也將與綠色哆啦A夢一起參加UNIQLO針對日本國小、國中、高中的教育推廣項目。針對這項計畫，綾瀨遙則提到UNIQLO至今在永續發展上的努力遠超過她的想像，很期待與大家一邊學習，一邊思考自己能力所及的行動。此外，UNIQLO其他的品牌大使，包括網球天王費德勒、日本網壇一哥錦織圭和高球好手Adam Scott等人，也都將共同致力於推動永續發展。而上述的綠色UNIQLO Logo也將被運用於相關的永續活動上。
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