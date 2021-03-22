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療癒商機正夯！按摩小沙發、溫熱按摩枕小資族必入手

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
OSIM暖摩枕漫威限定款，可用於肩頸紓緩放鬆，對抗低頭族痠痛。圖／OSIM提供
OSIM暖摩枕漫威限定款，可用於肩頸紓緩放鬆，對抗低頭族痠痛。圖／OSIM提供

現代人生活高壓，讓療癒商機正夯，尤其小巧精緻、較不佔空間的按摩椅、按摩配件近年更是特別受到歡迎。FUJI按摩椅近期重磅升級推出FG-925新款愛沙發，延續前一代功能特色，以「5大智能模式」、「8大按摩手技」全面提升按摩舒適感。主打的「3D舒揉指壓」、升級氣囊包覆的美臀拉提運動、下半身瑜珈伸展功能、升等腳底按摩等，讓肩腰臀足同步放鬆，並增加舒適工學座艙，只要啟動搖籃漂浮模式，就能擁有彷彿商務艙的頂級感受，更特別推出「晴空藍」、「愛戀粉」與「靜謐灰」3種粉嫩顏色，加上價格親民，特別適合女性、小資族選購。

如果想要更輕鬆隨時隨地走到哪按到哪，小巧又有溫熱功能的OSIM暖摩枕推出後也廣受歡迎，今年更搶在全新漫威系列電影上映前，宣布攜手漫威，推出4款英雄限定版，包含人氣英雄美國隊長、鋼鐵人與蜘蛛人，以及合體款。除了吸睛可愛的Q版造型超萌超圈粉，OSIM暖摩枕漫威聯名款更具有雙向揉捏功能，精準按壓酸痛點成為紓壓放鬆最佳武器，搭配溫熱功能也能紓緩緊繃肌肉，促進血液循環，輕鬆帶走深層疲勞，且全身各部位都適用，不論肩頸、腰背或大腿小腿，一鍵開啟即可在家中沙發、床上或書房隨時按摩，小巧的體積更方便攜帶，還可替換使用內附的車用轉接器，出遊也能用，操作簡易全家大小都能輕鬆享受，幫使用者強力打擊痠痛。

OSIM暖摩枕漫威聯名款，新品優惠價2,980元（原價3,680元）。即日起於OSIM實體專櫃、OSIM官網及MOMO購物網、PCHOME線上購物、YAHOO奇摩購物中心限量發售。圖／OSIM提供
OSIM暖摩枕漫威聯名款，新品優惠價2,980元（原價3,680元）。即日起於OSIM實體專櫃、OSIM官網及MOMO購物網、PCHOME線上購物、YAHOO奇摩購物中心限量發售。圖／OSIM提供
連續5年代言FUJI愛沙發按摩椅的女神林依晨，分享自己的防疫必備神器就是好書、喜歡的音樂，再加上FUJI愛沙發按摩椅。圖／FUJI按摩椅提供
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FUJI愛沙發按摩椅FG-925建議售價49,800元，新品限量優惠價36,800元，再限量加贈市值4,980元FUJIMEDIC的空氣清淨機乙台，還可享分期0利率。圖／FUJI按摩椅提供
FUJI愛沙發按摩椅FG-925建議售價49,800元，新品限量優惠價36,800元，再限量加贈市值4,980元FUJIMEDIC的空氣清淨機乙台，還可享分期0利率。圖／FUJI按摩椅提供

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