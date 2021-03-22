CITIZEN年度新表玩真的！主打高級感並搶先在台曝光

重視台灣市場，因此CITIZEN讓旗下最高端的「The CITIZEN」系列、主打中高價位的「series 8」和人氣PROMASTER系列新表，都搶先在台曝光。其中搭載全新機芯的The CITIZEN表款，更是在系列推出26年後，正式進軍海外市場，引起表迷們的關注。

誕生於1995年The CITIZEN一開使就被定義為高端產品，並限定日本發售，因此是品牌海外粉絲的夢幻逸品。今年CITIZEN「解禁」正式推向國際市場，同時找來集團下的頂級機芯大廠La Joux-Perret S.A技術合作，開發出全新的Cal.0200機芯。主打精細打磨和高規配備之外，還經過比瑞士天文台標準還嚴格的測試，達到每日正負誤差8秒內的精準。外觀採取無表耳加上多切面表殼設計，並經過不同方式打磨，讓腕表能呈現細緻的光線反射變化，由裡到外都是高級表的風範。

具備高抗磁功能的series 8系列，搭載全新的0950和9051機械機芯，是CITIZEN重新定義日常腕表的標準。像是870與830款的手表，都利用了0950機芯，差異在於870款的表圈採取雙層結構，不僅有裝飾性還提高了製作難度。而830款則主打了白蝶貝與金屬層合而為一的表盤設計，搭配立體八角型的表殼，製造出強烈對比效果。而且無論是870或830，表殼、表鍊也都經過拉絲和鏡面的拋光，凸顯製表工藝。配備9051機械機芯的831款腕表，則有著立體八角型表殼，陪襯簡約辨時容易的表盤，適合不同場合來配戴。