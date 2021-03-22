CITIZEN年度新表玩真的！主打高級感並搶先在台曝光
重視台灣市場，因此CITIZEN讓旗下最高端的「The CITIZEN」系列、主打中高價位的「series 8」和人氣PROMASTER系列新表，都搶先在台曝光。其中搭載全新機芯的The CITIZEN表款，更是在系列推出26年後，正式進軍海外市場，引起表迷們的關注。
誕生於1995年The CITIZEN一開使就被定義為高端產品，並限定日本發售，因此是品牌海外粉絲的夢幻逸品。今年CITIZEN「解禁」正式推向國際市場，同時找來集團下的頂級機芯大廠La Joux-Perret S.A技術合作，開發出全新的Cal.0200機芯。主打精細打磨和高規配備之外，還經過比瑞士天文台標準還嚴格的測試，達到每日正負誤差8秒內的精準。外觀採取無表耳加上多切面表殼設計，並經過不同方式打磨，讓腕表能呈現細緻的光線反射變化，由裡到外都是高級表的風範。
具備高抗磁功能的series 8系列，搭載全新的0950和9051機械機芯，是CITIZEN重新定義日常腕表的標準。像是870與830款的手表，都利用了0950機芯，差異在於870款的表圈採取雙層結構，不僅有裝飾性還提高了製作難度。而830款則主打了白蝶貝與金屬層合而為一的表盤設計，搭配立體八角型的表殼，製造出強烈對比效果。而且無論是870或830，表殼、表鍊也都經過拉絲和鏡面的拋光，凸顯製表工藝。配備9051機械機芯的831款腕表，則有著立體八角型表殼，陪襯簡約辨時容易的表盤，適合不同場合來配戴。
撐起CITIZEN銷售一片天的PROMASTER系列也沒缺席，新款的NB6004-08E潛水表，也搭載抗磁的9051機械機芯，還利用品牌自豪的「超級鈦」來製作表殼，並有著提高摩擦係數的凹凸感設計表圈，既強悍又實用。採用B740光動能機芯的Aqualand系列表款，則配備了水壓感測裝置，因此能在表盤上呈現水深，還提供了電力安全顯示盤，提醒配戴者注意腕表是否能在水下正常運作。另外，PROMASTER系列還復刻了近40年前能防水達1,300公尺的表款，改以超級鈦製成表殼，結合表面硬化技術和嶄新配色，創造出存在感十足的三款新腕表。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言