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60種肉品＋副餐無限吃！王品「肉次方」訂位滿到4月底

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
自588元方案起，就可以無限品嚐「特選牛舌」。記者陳睿中／攝影
自588元方案起，就可以無限品嚐「特選牛舌」。記者陳睿中／攝影

王品集團旗下首間「燒肉吃到飽」餐廳「肉次方」，即將於4月2日正式於台北西門町商圈開幕，無限提供極上霜降和牛、特選牛舌、精選橫隔膜等近60款的肉品，還有各式小菜、蔬食與甜點。王品透漏，自3月15日試營運期間，天天都處於客滿狀態，開幕後的訂位也已經滿到4月下旬，預計將於5月在台北再開設第2間門市。

「肉次方 燒肉放題」為王品集團旗下第2個燒肉品牌，也是首間燒肉吃到飽餐廳，設有140個座位，主打100%原塊肉品。店內共有眞実の肉（588元）、進擊の肉（788元）、強擊の肉（988元）等3種用餐方案，總共提供27種牛肉、17種豬肉、10種海鮮和雞、鴨、羊肉，並且有數十種的小菜、蔬菜，還有石鍋拌飯、韓式泡菜部隊鍋等副餐。

針對588元方案中，以特選牛舌、長達35公分的「定番昇龍豚」最具代表性；788元方案則再多提供專人桌邊現切的「美國PRIME肋眼牛排」，以及同樣長達35公分的「絕品昇龍牛」等食材，頂級的988元方案，更是再多提供「精選橫隔膜」吃到飽。

除了自由拿取的自助吧外，另外店內的副餐，供應有慢燉紅酒牛肉、石鍋拌飯，也有米香、墨西哥餅皮等配料，增添燒肉搭配的變化性。甜點部份，有日式烤糰子、巧克力布朗尼，以及有數十種配料可以自由搭配的冰淇淋聖代，不論是棉花糖、玉米片、可可球、跳跳糖均可隨興選擇，滿足第2個胃。

至4月1日前，加入LINE好友，即可享3人同行8折、4人以上同行7折的優惠。4月2日開幕當天，每人消費均可加贈ASAHI啤酒1杯。王品表示，肉次方乃是王品旗下的年輕化品牌，目前開幕後的訂位已經滿至4月下旬，僅剩部份時段仍有零星座位。肉次方也預計在今年5月再開第2間門市，預計3年內共開設5間分店。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

長達35公分的「定番昇龍豚」、「絕品昇龍牛」。記者陳睿中／攝影
長達35公分的「定番昇龍豚」、「絕品昇龍牛」。記者陳睿中／攝影
肉次方提供有近60款的肉品，還有數十種的副餐、配菜、甜點。記者陳睿中／攝影
肉次方提供有近60款的肉品，還有數十種的副餐、配菜、甜點。記者陳睿中／攝影
無限供應的自助吧，提供各式小菜、蔬菜。記者陳睿中／攝影
無限供應的自助吧，提供各式小菜、蔬菜。記者陳睿中／攝影
可以自己DIY搭配配料的聖代。記者陳睿中／攝影
可以自己DIY搭配配料的聖代。記者陳睿中／攝影
肉次方乃是王品首次推出的燒肉吃到飽餐廳。記者陳睿中／攝影
肉次方乃是王品首次推出的燒肉吃到飽餐廳。記者陳睿中／攝影
頂級方案中，可以無限品嚐「精選橫隔膜」。記者陳睿中／攝影
頂級方案中，可以無限品嚐「精選橫隔膜」。記者陳睿中／攝影

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