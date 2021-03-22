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麥格瑞聯名畫壇巨擘傅抱石父女 推出藝術限量版威士忌

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
麥格瑞威士忌與傅抱石、傅益瑤水墨畫聯名合作，舉辦品酩拍賣會。圖／麥格瑞提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥格瑞威士忌與傅抱石、傅益瑤水墨畫聯名合作，舉辦品酩拍賣會。圖／麥格瑞提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

瑞典威士忌遇上東方水墨畫，會產生什麼樣的火花？來自瑞典的麥格瑞（Mackmyra）威士忌，與近代畫壇巨擘傅抱石、傅益瑤父女聯名合作，推出4款珍藏藝術限量版，每瓶皆為1公升裝，限量258組，建議售價為新台幣12萬元。

畫壇巨擘傅抱石大師對飲酒情有獨鍾，四款限量聯名酒分別是傅抱石致贈友人的隨興之作「紅葉扁舟」，以及贈妻的生日壽禮「柳蔭仕女」；另外兩款分別是女兒傅益瑤的作品「春雪飛花」與「游龍望京」。

搭配傅抱石致贈友人的隨興之作「紅葉扁舟」，麥格瑞以美國橡木製作威士忌酒桶的側板，再用瑞典橡木製成木桶上蓋，兩種橡木融合風味，如兩位名士惺惺相惜。

傅抱石的「柳蔭仕女」中，楊柳枝條與美妙女子相互映照，借畫寄情；麥格瑞使用瑞典知名啤酒廠Närkes kulturbryggeri曾儲放啤酒的啤酒桶，製成具有獨特品味的威士忌。

傅益瑤自幼跟著父親習畫，美學筆法神似父親，畫雨雪更是青出於藍，作品「春雪飛花」讓觀者宛如置身瑞典的雪白森林，如同瑞典特色威士忌，在極端氣候中突破傳統，擁有迷人的煙燻風味。「游龍望京」則承繼家學創作手法，氣勢萬鈞，兼具抒情婉約，如麥格瑞釀造瑞典熟成威士忌的旅程，態度一往無前，一如雪莉桶風味圓潤柔和。

在限量258組當中，麥格瑞特別保留3組，供品酩拍賣會拍賣作為慈善拍賣使用，拍賣所得將捐給公益單位。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥格瑞威士忌與傅抱石、傅益瑤水墨畫聯名，共推出4款珍藏藝術限量版，限量258組。圖／麥格瑞提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥格瑞威士忌與傅抱石、傅益瑤水墨畫聯名，共推出4款珍藏藝術限量版，限量258組。圖／麥格瑞提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

瑞典 拍賣會

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