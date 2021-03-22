狂！海瑞溫斯頓秀15件Type IIa美鑽 30億珠寶超閃寵客

頂級珠寶品牌海瑞溫斯頓今日於晶華酒店品牌專門店上，舉辦「鑽石之王（King of Diamonds）」頂級珠寶鑑賞會、帶來全新春日頂級珠寶系列。合計超過40件珠寶作品總值破30億，其中更涵蓋15件極罕見的Type IIa型鑽石，向品牌創始人致敬、也展現「鑽石之王」的堅強實力地位。

特別為藏家呈現40件的作品中至少有五件上看一億，最高單價作品則為一款頂級珠寶系列水滴型切工鑽石項鍊，主石為Type IIa、總重約34.27克拉，價格為4億250萬。總重達60.13克拉的祖母綠型切工鑽石項鍊則以祖母綠型切工搭配古典、流暢的線條，讓鑽石成為配戴者的第二層皮膚，價格約為2億940萬。

值得一提的是：海瑞溫斯頓同時也帶來11款訂製系列鑽石戒指，該訂製系列皆有明確的鑽石切工、鑲嵌與設計方式，但可針對主石需求進行訂製，等待時間則約為3個月至半年。現場並由模特兒陳郁安配戴一款訂製系列鑽石婚戒，以圓形明亮式切工鑽石為主石、並搭配cluster式風格鑽石鑲嵌，展現花團錦簇的繁盛律動之美；模特兒鄒寧恩也配了Draperie鑽石項鍊與Caftan鑽石手鍊，前者反應品牌經典的「錦領」式珠寶，Caftan鑽石手鍊則從高級訂製服的腰帶得到靈感，並隱約帶有Art Deco裝飾藝術風格之美，匯工藝與禮服兩種元素於一身。