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狂！海瑞溫斯頓秀15件Type IIa美鑽 30億珠寶超閃寵客

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
除展出11款訂製系列婚戒，Harry Winston現場並展出一顆稀有的五克拉心形裸石，可用於訂製服務。記者釋俊哲 / 攝影。
除展出11款訂製系列婚戒，Harry Winston現場並展出一顆稀有的五克拉心形裸石，可用於訂製服務。記者釋俊哲 / 攝影。

頂級珠寶品牌海瑞溫斯頓今日於晶華酒店品牌專門店上，舉辦「鑽石之王（King of Diamonds）」頂級珠寶鑑賞會、帶來全新春日頂級珠寶系列。合計超過40件珠寶作品總值破30億，其中更涵蓋15件極罕見的Type IIa型鑽石，向品牌創始人致敬、也展現「鑽石之王」的堅強實力地位。

特別為藏家呈現40件的作品中至少有五件上看一億，最高單價作品則為一款頂級珠寶系列水滴型切工鑽石項鍊，主石為Type IIa、總重約34.27克拉，價格為4億250萬。總重達60.13克拉的祖母綠型切工鑽石項鍊則以祖母綠型切工搭配古典、流暢的線條，讓鑽石成為配戴者的第二層皮膚，價格約為2億940萬。

值得一提的是：海瑞溫斯頓同時也帶來11款訂製系列鑽石戒指，該訂製系列皆有明確的鑽石切工、鑲嵌與設計方式，但可針對主石需求進行訂製，等待時間則約為3個月至半年。現場並由模特兒陳郁安配戴一款訂製系列鑽石婚戒，以圓形明亮式切工鑽石為主石、並搭配cluster式風格鑽石鑲嵌，展現花團錦簇的繁盛律動之美；模特兒鄒寧恩也配了Draperie鑽石項鍊與Caftan鑽石手鍊，前者反應品牌經典的「錦領」式珠寶，Caftan鑽石手鍊則從高級訂製服的腰帶得到靈感，並隱約帶有Art Deco裝飾藝術風格之美，匯工藝與禮服兩種元素於一身。

事實上，海瑞溫斯頓原就有訂製系列高級珠寶，但一次大手筆呈獻11款訂製婚戒則是全球台灣首站，也反應品牌重視台灣頂級客的決心。鑑賞會已於即日起於台北晶華品牌專門店展出，展期直至4月4日為止，並自2021年4月6日移師台北101品牌專賣店，展期則至4月18日為止。

鑲嵌873顆圓形明亮式切工鑽石總重約82.71克拉的海瑞溫斯頓Carpet鑽石項鍊，讓鑽石宛如成為女性的第二層肌膚、閃耀光潔。記者王聰賢 / 攝影。
鑲嵌873顆圓形明亮式切工鑽石總重約82.71克拉的海瑞溫斯頓Carpet鑽石項鍊，讓鑽石宛如成為女性的第二層肌膚、閃耀光潔。記者王聰賢 / 攝影。
模特兒鄒寧恩配戴的Draperie鑽石項鍊與Caftan鑽石手鍊，展現流暢的服貼感與閃耀鑽石火光。記者王聰賢 / 攝影。
模特兒鄒寧恩配戴的Draperie鑽石項鍊與Caftan鑽石手鍊，展現流暢的服貼感與閃耀鑽石火光。記者王聰賢 / 攝影。
模特兒鄒寧恩配戴上Draperie鑽石項鍊與Caftan鑽石手鍊，前者反應海瑞溫斯頓經典的「錦領」式珠寶，Caftan鑽石手鍊則從高級訂製服的腰帶得到靈感，匯工藝與禮服兩種元素於一身。記者王聰賢 / 攝影。
模特兒鄒寧恩配戴上Draperie鑽石項鍊與Caftan鑽石手鍊，前者反應海瑞溫斯頓經典的「錦領」式珠寶，Caftan鑽石手鍊則從高級訂製服的腰帶得到靈感，匯工藝與禮服兩種元素於一身。記者王聰賢 / 攝影。
海瑞溫斯頓即日起將先後於晶華酒店品牌專門店、台北101品牌專門店舉辦「鑽石之王（King of Diamonds）」頂級珠寶鑑賞會，合計超過40件珠寶作品總值破30億，其中更涵蓋15件極罕見的Type IIa型鑽石。記者王聰賢 / 攝影。
海瑞溫斯頓即日起將先後於晶華酒店品牌專門店、台北101品牌專門店舉辦「鑽石之王（King of Diamonds）」頂級珠寶鑑賞會，合計超過40件珠寶作品總值破30億，其中更涵蓋15件極罕見的Type IIa型鑽石。記者王聰賢 / 攝影。
海瑞溫斯頓的高級訂製系列，針對3克拉以上主石進行客製提供服務。圖 / 海瑞溫斯頓提供。
海瑞溫斯頓的高級訂製系列，針對3克拉以上主石進行客製提供服務。圖 / 海瑞溫斯頓提供。
模特兒陳郁安（左）與鄒寧恩（右）配戴上海瑞溫斯頓頂級珠寶系列與訂製系列鑽石婚戒，展現「鑽石之王」的霸氣自信。記者王聰賢 / 攝影。
模特兒陳郁安（左）與鄒寧恩（右）配戴上海瑞溫斯頓頂級珠寶系列與訂製系列鑽石婚戒，展現「鑽石之王」的霸氣自信。記者王聰賢 / 攝影。
海瑞溫斯頓頂級珠寶系列祖母綠型切工鑽石戒指，鑲嵌1顆祖母綠型切工Type IIa鑽石為主石重約22.79克拉、2顆長錐型切工鑽石重約1.20克拉，約2億780萬元。圖 / 海瑞溫斯頓提供。
海瑞溫斯頓頂級珠寶系列祖母綠型切工鑽石戒指，鑲嵌1顆祖母綠型切工Type IIa鑽石為主石重約22.79克拉、2顆長錐型切工鑽石重約1.20克拉，約2億780萬元。圖 / 海瑞溫斯頓提供。
海瑞溫斯頓Classic Winston系列鑽戒，以品牌經典的祖母綠切工為特色。圖 / 海瑞溫斯頓提供。
海瑞溫斯頓Classic Winston系列鑽戒，以品牌經典的祖母綠切工為特色。圖 / 海瑞溫斯頓提供。
海瑞溫斯頓頂級珠寶系列水滴型切工鑽石項鍊，鑲嵌1顆Type IIa水滴型切工鑽石為主石，重約34.27克拉，搭配6顆水滴型切工鑽石，重約8.22克拉，112顆圓形明亮式切工鑽石，重約28.02克拉，以及72顆馬眼型切工鑽石，重約26.16克拉，約4億25萬元。圖 / 海瑞溫斯頓提供。
海瑞溫斯頓頂級珠寶系列水滴型切工鑽石項鍊，鑲嵌1顆Type IIa水滴型切工鑽石為主石，重約34.27克拉，搭配6顆水滴型切工鑽石，重約8.22克拉，112顆圓形明亮式切工鑽石，重約28.02克拉，以及72顆馬眼型切工鑽石，重約26.16克拉，約4億25萬元。圖 / 海瑞溫斯頓提供。
名模陳郁安配戴頂級珠寶系列Carpet鑽石項鍊與手鍊、訂製系列圓形明亮式切工鑽石訂製戒指，全身四款珠寶作品總價約1億2,260萬元。記者王聰賢 / 攝影。
名模陳郁安配戴頂級珠寶系列Carpet鑽石項鍊與手鍊、訂製系列圓形明亮式切工鑽石訂製戒指，全身四款珠寶作品總價約1億2,260萬元。記者王聰賢 / 攝影。

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