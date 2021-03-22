募資史上最耐重！Carry Air 超耐重空氣購物袋 讓你有袋像沒帶
全球日益重視環保意識，政府也陸續祭出減塑政策，現今幾乎連鎖超商門市使用塑膠袋都需加價購買，有些超市甚至僅提供固定尺寸的垃圾袋，民眾為環保及省荷包，開始自備購物袋，但普遍問題卻是，買了購物袋，卻常常忘了帶、使用幾次就髒汙破損，並且不容易收納，攜帶上有諸多不便，讓環保入門難上加難。
預計3月23日於嘖嘖募資上線的Carry Air 超耐重空氣購物袋，主打耐重達70kg，即便成年男性站進袋子裡提起都不會破，含防水塗層，能輕鬆去污，3道彈性尼龍纖維製成，經過負重10kg下，強力扯拉1000次測試仍不破裂，特別的是，設計團隊特別在手把處加上彈性布料設計，有效將重力均散，避免提拿重物時有疼痛感，同時手把也是收納空間，輕鬆就能將購物袋快速收納成雞蛋大小，非常適合輕裝隨身攜帶。
Carry Air 超耐重空氣購物袋由聯合數位文創旗下有設計團隊引進，深入了解大眾消費需求研發多功能設計，不僅防水、耐重、防破，兼具質感外型，採用日式簡約風格，推出15L、23L兩款容量，不論是輕量消費使用，或是節令時到超市大量採購，甚至戶外露營乾、濕分裝都非常方便，因應各種場合需求，目前限時推出5折超早鳥優惠，於嘖嘖募資開跑，詳細商品請見官方粉絲團或嘖嘖頁面。
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