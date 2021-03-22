快訊

空軍F-5E失事飛官羅尚樺兩周前才結婚！妻子心急如焚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金雞母 X 貓小姐Ms.Cat 春日櫻之旅 粉萌櫻花草莓甜品期間限定登場

聯合新聞網 / 聯合數位文創
圖／聯合數位文創提供
圖／聯合數位文創提供

春天是最適合賞花出遊的季節，少不了來點超萌的粉紅色甜品。台北知名文青甜品店金雞母Jingimoo，首次與圖文作家貓小姐Ms.Cat聯名合作，展開一場浪漫的「金雞母 X 貓小姐Ms.Cat 春日櫻之旅」，四款櫻花與草莓交織的粉紅色甜品，每一口都是春天的香甜滋味。

永康商圈知名文青甜品店金雞母Jingimoo，擅於運用各式當令食材結合甜點技法，創作視覺與味覺兼具的各式甜品，深受國內外旅客歡迎。

近期新開幕的「金雞母JingimooCafe 永康店」與貓小姐Ms.Cat聯名合作，店門打造一片粉色櫻花林，小貓咪們躲在櫻花樹上躲貓貓、胖白貓拿著扇子在櫻花樹下跳舞，開門時還會跟穿著和服的貓少女牽手，一場浪漫的「金雞母 X 貓小姐Ms.Cat 春日櫻之旅」就此展開。

「金雞母 X 貓小姐Ms.Cat 春日櫻之旅」四款櫻花與草莓交織的粉紅色甜品，每一口都是春天的香甜滋味。圖／聯合數位文創提供
「金雞母 X 貓小姐Ms.Cat 春日櫻之旅」四款櫻花與草莓交織的粉紅色甜品，每一口都是春天的香甜滋味。圖／聯合數位文創提供

「春日櫻冰淇淋可頌鬆餅」以酥鬆的可頌麵團製作鬆餅，放上一球自製的香草冰淇淋，搭配綿密香醇的洛神櫻花eupuma泡泡、自製草莓醬與新鮮草莓，空氣中瀰漫著櫻花與草莓的香甜。盤子上還有羞紅臉的粉紅貓咪點綴，絕對是這個春天必點打卡甜品。

「春日櫻草莓刨冰」刨冰淋上自製草莓醬與洛神櫻花espuma泡泡，再以鹽漬櫻花點綴，像座櫻花盛開的粉紅色的刨冰山，中間藏有自製櫻花凍與玫瑰醬，口味豐富，是一碗連融化都可以喝光光的刨冰。

「春日櫻草莓甜點杯」以櫻花凍與茉莉茶凍為基底，層層舖上新鮮草莓果醬、新鮮水果、客家湯圓、巧克力脆片，口感跟口味都很有層次，充滿驚喜，像貓咪般多變。

「春日櫻草莓牛奶」自製草莓醬與牛奶交織成少女般的粉紅色澤，加上貝禮詩奶酒甜蜜而微醺的香氣，讓春日多了不一樣的浪漫氛圍。

同場加映！躲貓貓櫻花季快閃店即將於4月1日起、於松山文創園區有點市登場，貓小姐Ms.Cat、反應過激的貓、懶洋洋喵之助，將一起帶著眾貓咪與大家同樂，金雞母也將於躲貓貓櫻花季快閃店現場，推出假日週末限定的「春日櫻草莓刨冰」，刨冰上頭還附有可愛貓咪插卡，貓奴們千萬不要錯過。

聯合數位文創旗下圖文作家貓小姐Ms.Cat，溫暖又不失恢諧的畫筆，將可愛貓咪以人類姿態、自在生活於你我熟悉的日常之中。曾出版過《台灣貓日子》、《浮世貓繪》等多部繪本，深受貓奴喜愛。更多最新訊息請見「貓小姐Ms.Cat」Facebook粉絲專頁。


「金雞母 X 貓小姐Ms.Cat 春日櫻之旅」

活動期間：2021年3月20日 ~ 6月19日

活動地點：金雞母JingimooCafe 永康店（台北市大安區麗水街7巷11號）

營業時間：早上10點到晚上8點半


「有點市 躲貓貓櫻花季快閃店」

活動期間：2021年4月1日 ~ 5/16

活動地點：松山文創園區南向辦公廳舍1樓-有點市

活動時間：週一至週五 11:00-18:00、周六日及假日 10:00-18:00

「春日櫻草莓刨冰」刨冰淋上自製草莓醬與洛神櫻花espuma泡泡，再以鹽漬櫻花點綴，像座櫻花盛開的粉紅色的刨冰山。圖／聯合數位文創提供
「春日櫻草莓刨冰」刨冰淋上自製草莓醬與洛神櫻花espuma泡泡，再以鹽漬櫻花點綴，像座櫻花盛開的粉紅色的刨冰山。圖／聯合數位文創提供

「春日櫻草莓甜點杯」、「春日櫻草莓牛奶」，以櫻花與草莓交織成少女般的粉紅色澤，讓春日多了不一樣的浪漫氛圍。圖／聯合數位文創提供
「春日櫻草莓甜點杯」、「春日櫻草莓牛奶」，以櫻花與草莓交織成少女般的粉紅色澤，讓春日多了不一樣的浪漫氛圍。圖／聯合數位文創提供

「春日櫻冰淇淋可頌鬆餅」以酥鬆的可頌麵團製作鬆餅，搭配綿密香醇的洛神櫻花eupuma泡泡、自製草莓醬與新鮮草莓，盤子上還有羞紅臉的粉紅貓咪點綴，絕對是這個春天必點打卡甜品。圖／聯合數位文創提供。
「春日櫻冰淇淋可頌鬆餅」以酥鬆的可頌麵團製作鬆餅，搭配綿密香醇的洛神櫻花eupuma泡泡、自製草莓醬與新鮮草莓，盤子上還有羞紅臉的粉紅貓咪點綴，絕對是這個春天必點打卡甜品。圖／聯合數位文創提供。

櫻花季 貓咪

延伸閱讀

獨特櫻花茶聞名三芝 源自科技業實驗精神

金雞母 X 貓小姐Ms.Cat 粉萌櫻花草莓甜品限定登場

最後櫻花潮快跟上！ 台灣最高「福壽山農場」櫻花園，千棵櫻花綻放至4月

缺水要省水 大雅草莓園果農免費供弱勢團體民眾採草莓

相關新聞

中衛哈利波特20周年紀念口罩免排隊 博客來今晚首賣

近日引起網路熱議的中衛限量版哈利波特20週年紀念口罩「入學通知」，今（22）日18:00將於博客來獨家搶先販售，一盒共3...

飯店迷搶先收藏！5個國境解封後務必親訪的風格飯店

雖然當前疫情仍屬於未明朗的狀態，大部份國家也尚未解除觀光限制，仍是有許多設計感十足的全新飯店陸續開幕，等待疫情平緩後旅客的到訪，重拾精緻旅遊的樂趣。

同時滿足顧客的味覺與視覺　點亮「食」尚空間

一間成功的餐廳除了美味的餐點滿足顧客的味覺，若在視覺上也能留下深刻印象就更臻完美

東風新古典 形塑美學與機能兼具的完善豪邸

富含現代簡俐與風尚並具的輕奢雅宅是品味高雅的女主人對於住屋的期待，設計師遂透過鮮明色澤的鋪展、時尚軟裝的擺置，點綴空間猶如精品飯店般富含巧思。

引線隱現 「新造形主義」影響繪畫與設計

藝術家蒙德里安 Piet Mondrian 的「新造形主義」畫作，影響著設計者的繪畫與設計，水平和垂直的黑線條分割，看似呆板其實卻有其和諧與韻律，將其放進此設計作品之中，並結合了家具、軟件等元素，讓人身處其中感受空間隱含的藝術氣息及自然的舒適。

麥格瑞聯名畫壇巨擘傅抱石父女 推出藝術限量版威士忌

當瑞典威士忌遇上東方水墨畫，會產生什麼樣的火花？來自瑞典的麥格瑞（Mackmyra）威士忌，與近代畫壇巨擘傅抱石、傅益瑤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。