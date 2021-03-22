金雞母 X 貓小姐Ms.Cat 春日櫻之旅 粉萌櫻花草莓甜品期間限定登場

春天是最適合賞花出遊的季節，少不了來點超萌的粉紅色甜品。台北知名文青甜品店金雞母Jingimoo，首次與圖文作家貓小姐Ms.Cat聯名合作，展開一場浪漫的「金雞母 X 貓小姐Ms.Cat 春日櫻之旅」，四款櫻花與草莓交織的粉紅色甜品，每一口都是春天的香甜滋味。

永康商圈知名文青甜品店金雞母Jingimoo，擅於運用各式當令食材結合甜點技法，創作視覺與味覺兼具的各式甜品，深受國內外旅客歡迎。

近期新開幕的「金雞母JingimooCafe 永康店」與貓小姐Ms.Cat聯名合作，店門打造一片粉色櫻花林，小貓咪們躲在櫻花樹上躲貓貓、胖白貓拿著扇子在櫻花樹下跳舞，開門時還會跟穿著和服的貓少女牽手，一場浪漫的「金雞母 X 貓小姐Ms.Cat 春日櫻之旅」就此展開。

「金雞母 X 貓小姐Ms.Cat 春日櫻之旅」四款櫻花與草莓交織的粉紅色甜品，每一口都是春天的香甜滋味。圖／聯合數位文創提供

「春日櫻冰淇淋可頌鬆餅」以酥鬆的可頌麵團製作鬆餅，放上一球自製的香草冰淇淋，搭配綿密香醇的洛神櫻花eupuma泡泡、自製草莓醬與新鮮草莓，空氣中瀰漫著櫻花與草莓的香甜。盤子上還有羞紅臉的粉紅貓咪點綴，絕對是這個春天必點打卡甜品。

「春日櫻草莓刨冰」刨冰淋上自製草莓醬與洛神櫻花espuma泡泡，再以鹽漬櫻花點綴，像座櫻花盛開的粉紅色的刨冰山，中間藏有自製櫻花凍與玫瑰醬，口味豐富，是一碗連融化都可以喝光光的刨冰。

「春日櫻草莓甜點杯」以櫻花凍與茉莉茶凍為基底，層層舖上新鮮草莓果醬、新鮮水果、客家湯圓、巧克力脆片，口感跟口味都很有層次，充滿驚喜，像貓咪般多變。

「春日櫻草莓牛奶」自製草莓醬與牛奶交織成少女般的粉紅色澤，加上貝禮詩奶酒甜蜜而微醺的香氣，讓春日多了不一樣的浪漫氛圍。

同場加映！躲貓貓櫻花季快閃店即將於4月1日起、於松山文創園區有點市登場，貓小姐Ms.Cat、反應過激的貓、懶洋洋喵之助，將一起帶著眾貓咪與大家同樂，金雞母也將於躲貓貓櫻花季快閃店現場，推出假日週末限定的「春日櫻草莓刨冰」，刨冰上頭還附有可愛貓咪插卡，貓奴們千萬不要錯過。

聯合數位文創旗下圖文作家貓小姐Ms.Cat，溫暖又不失恢諧的畫筆，將可愛貓咪以人類姿態、自在生活於你我熟悉的日常之中。曾出版過《台灣貓日子》、《浮世貓繪》等多部繪本，深受貓奴喜愛。更多最新訊息請見「 貓小姐Ms.Cat 」Facebook粉絲專頁。





「金雞母 X 貓小姐Ms.Cat 春日櫻之旅」

活動期間：2021年3月20日 ~ 6月19日

活動地點：金雞母JingimooCafe 永康店（台北市大安區麗水街7巷11號）

營業時間：早上10點到晚上8點半





「有點市 躲貓貓櫻花季快閃店」

活動期間：2021年4月1日 ~ 5/16

活動地點：松山文創園區南向辦公廳舍1樓-有點市

活動時間：週一至週五 11:00-18:00、周六日及假日 10:00-18:00

「春日櫻草莓刨冰」刨冰淋上自製草莓醬與洛神櫻花espuma泡泡，再以鹽漬櫻花點綴，像座櫻花盛開的粉紅色的刨冰山。圖／聯合數位文創提供

「春日櫻草莓甜點杯」、「春日櫻草莓牛奶」，以櫻花與草莓交織成少女般的粉紅色澤，讓春日多了不一樣的浪漫氛圍。圖／聯合數位文創提供