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玄天上帝掛保證！穿上plain-me順澤宮聯名T恤就是潮
plain-me每回聯名系列，總讓人期待，這次就找來玄天上帝掛保證，推出埔鹽順澤宮限定T恤。不僅如此，還與日本傳奇街牌DEVILOCK、台北市政府觀光傳播局合作，把經典小吃包括了臭豆腐、刈包以及小籠包都當成系列服飾主角，超接地氣設計，真的「好台」。
在2019年時，挪威三鐵選手將意外撿到的彰化埔鹽「順澤宮」帽子，戴去參加比賽奪冠，因此讓順澤宮瞬間爆紅，當時更有許多民眾紛紛向廟方索取同款帽子，造成一帽難求的現象。plain-me此次就與順澤宮推出聯名T恤，從合作意願到圖像設計皆通過主神玄天上帝的擲筊核可，內側左邊織標還順澤宮主神的官印，雙方都希望透過T恤的方式讓信仰變成日常的最潮穿搭。有趣的是所有的聯名款單品，全數在送達消費者手中前，還繞過金爐加持，完全就是玄天上帝有掛保證。
此外，日本傳奇街牌DEVILOCK設計師遠藤憲昭也與plain-me合作，即使因疫情無法抵台，還是透過系列服裝上，呈現了小籠包、麻辣鍋、擔仔麵三種具代表性的小吃，傳達他對於台灣美食的熱愛。搭配了將品牌名稱DEVILOCK直接翻譯成具惡趣味感的「魔鬼鎖」文字，整體既吸睛又詼諧。在今年plain-me參與台北市政府「你所未見的台北」城市推廣計劃，希望讓「紀念品」成為宣傳台北的最潮媒介，於是利用臭豆腐、刈包圖案於T恤，並搭配「台灣漢堡」、「我臭了嗎？」等無厘頭文字於設計之中，期待讓看的人都能發出會心一笑。
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