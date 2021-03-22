玄天上帝掛保證！穿上plain-me順澤宮聯名T恤就是潮

plain-me每回聯名系列，總讓人期待，這次就找來玄天上帝掛保證，推出埔鹽順澤宮限定T恤。不僅如此，還與日本傳奇街牌DEVILOCK、台北市政府觀光傳播局合作，把經典小吃包括了臭豆腐、刈包以及小籠包都當成系列服飾主角，超接地氣設計，真的「好台」。

在2019年時，挪威三鐵選手將意外撿到的彰化埔鹽「順澤宮」帽子，戴去參加比賽奪冠，因此讓順澤宮瞬間爆紅，當時更有許多民眾紛紛向廟方索取同款帽子，造成一帽難求的現象。plain-me此次就與順澤宮推出聯名T恤，從合作意願到圖像設計皆通過主神玄天上帝的擲筊核可，內側左邊織標還順澤宮主神的官印，雙方都希望透過T恤的方式讓信仰變成日常的最潮穿搭。有趣的是所有的聯名款單品，全數在送達消費者手中前，還繞過金爐加持，完全就是玄天上帝有掛保證。