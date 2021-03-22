戴愛玲演唱會主視覺飄「仙氣」 掌鏡攝影師真實身分超大咖

粉絲敲碗成功！鐵肺女王戴愛玲上週正式宣布開唱消息！將一連3個週末在北中南三地開唱舉辦戴愛玲「公主樂未眠」私密巡迴演唱會，分別是5/22在高雄SPERO首唱、緊接5/29在台中Legacy、6/6最終場回到台北華山Legacy，門票於3月20號中午12點於udn售票網正式開賣！倒數售票，戴愛玲心情也顯得興奮，不忘呼籲粉絲：「好開心又感動，希望這三場演唱會大家都可以搶票支持。這次演出有更多的互動性，記得把這10張專輯的歌練好、準備好體力，到時候現場一起玩喔！」更以近來發燒話題「鮭魚」來幽默形容，預祝門票秒殺「鮭玲」。也透露正在為歌迷們準備限定的周邊商品，喜歡的話到時候也要支持唷！

有趣的是，上週社群發布了這次演唱會主視覺海報，不同過往繽紛豔麗，而是以黑白色階呈現氛圍，引來粉絲們熱烈讚聲，直呼這次拍得超美！仙氣飄飄！當時只知道這位掌鏡攝影師化名為「珊比芭」，卻完全沒有任何進一步資訊，如今答案揭曉，這位操刀拍攝的攝影師就是好姐妹A-Lin，被同事笑稱是「最大牌的攝影師」，原來兩人私下一起去報名攝影課，於是這次要拍攝新造型時，戴愛玲變靈機一動，決定開口邀約這位天后合作，對方則一口答應來力挺掌鏡。戴愛玲感謝著，「知道這幾年A-Lin很喜歡拍照，我們一起去上攝影課，她常常會偷偷拍我側臉、背影，看了作品都非常喜歡，這次要辦新巡演覺得我們可以來玩一下，就直接開口邀約了。」

好姐妹難得一起工作，但雙方可是超認真看待，「開攝」前特別開了兩次前置會議，細心地討論場景、拍攝風格，拍攝當天戴愛玲做好女明星角色，聽從指令在大街上行走、擺拍姿勢，A-Lin則低調戴起帽子、口罩，專注地拿著相機隨時捕捉，全程近4個小時拍攝才終於完成，被問到是否有所歧見？戴愛玲笑說：「我們本來就很有默契，不管是事前開會、拍照當下，都沒有爭執，想法很一致。」她對於成品直呼非常喜歡！「把我的味道、感覺都抓出來了！我自己非常滿意，至於以後要怎麼還人情，妹妹之後需要任何幫忙的地方我一定會出現」。更默契的是，兩人竟然同時推出演唱會，其中5/22撞場一北一南兩地開唱，戴愛玲提議，「我們沒有什麼強碰的壓力，是互相支持鼓勵，有一場撞到，那乾脆來個連線好了」！

戴愛玲「公主樂未眠」私密巡迴演唱會

演出時間：5/22高雄SPERO、5/29台中Legacy、6/6台北Legacy