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招牌麻辣醬香辣帶勁 7-ELEVEN攜手「天香樓」推聯名鮮食
想吃星級美食卻總是訂不到位？7-ELEVEN鮮食聯名再出招，即日起攜手蟬聯3年米其林1星的台北亞都麗緻大飯店「天香樓」行政主廚楊光宗監製、使用「天香樓熟成麻辣醬」入菜的2款獨家聯名鮮食「辣炒雞烤飯糰」與「香辣雞炒飯」，更將人氣名菜「杭式招牌東坡肉」與「老少筍燒肉」變成可微波即食的冷凍料理，要讓老饕24小時都能在7-ELEVEN輕鬆品嚐星級主廚的私房料理。
超商聯名美食名店已是近年熱門趨勢，7-ELEVEN繼去年底攜手晶華酒店開發聯名西式鮮食，大幅帶動約15%業績；聯手米其林必比登推介「阜杭豆漿」推出「阜杭豆漿經典飯糰」，上市3個月熱銷近200萬顆，4個月左右即晉升億元俱樂部，榮登7-ELEVEN聯名史上銷售最快紀錄之後，今日再宣布推出與天香樓主廚楊光宗耗時半年研發的聯名鮮食新品。
此次2款聯名鮮食特別選用經典的人氣醬料「天香樓熟成麻辣醬」，與中式料理代表性的炒飯及飯糰結合，美味關鍵就在完美還原麻辣醬香麻風味以及飯糰焦香味。3月24日起「辣炒雞烤飯糰」以OPEN POINT 25點免費換；「香辣雞炒飯」OPEN POINT會員獨享75元嚐鮮價即可兌換，各限量2萬份，愛吃辣的民眾千萬別錯過。
另外，7-ELEVEN也貼心將天香樓2款經典人氣菜色轉為微波即食的冷凍食品販售，「杭式招牌東坡肉」將帶皮五花以紹興酒等調料長時間燜煮入味，肉質軟嫩不油膩；「老少筍燒肉」則將五花肉爆香翻炒，文火滷煮軟嫩Q彈，老筍、新筍與調料、金鉤蝦等燒煮出筍香與味甜。3月24日起至4月6日止，購買天香樓冷凍品即加贈OPEN POINT 30點，預期新品上市將帶動相關業績成長2成。
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