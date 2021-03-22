耐重達70公斤！Carry Air 超耐重空氣購物袋 輕巧有型

環保意識日漸抬頭，政府也陸續祭出減塑政策，民眾為環保及省荷包，開始自備購物袋，但普遍問題卻是，買了購物袋卻常常忘了帶，或使用幾次就髒汙破損，並且不容易收納，攜帶上有諸多不便。由聯合數位文創旗下有設計團隊引進的Carry Air 超耐重空氣購物袋，主打防水、耐重、防破、攜帶方便且兼具質感外型等，目前並推出超早鳥優惠，千萬別錯過。

即將於嘖嘖募資上線的Carry Air 超耐重空氣購物袋，主打耐重達70公斤，並含防水塗層，能輕鬆去污，3道彈性尼龍纖維製成，經過負重10公斤下，強力扯拉1000次測試仍不破裂，特別的是，設計團隊特別在手把處加上彈性布料設計，有效將重力均散，避免提拿重物時有疼痛感，同時手把也是收納空間，輕鬆就能將購物袋快速收納成雞蛋大小，非常適合輕裝隨身攜帶。

Carry Air 超耐重空氣購物袋推出15L、23L兩款容量，不論是輕量消費使用，或是節令時到超市大量採購，甚至戶外露營乾、濕分裝都非常方便，因應各種場合需求，限時推出5折超早鳥優惠，3月23日於嘖嘖募資開跑，詳細商品請見官方粉絲團或嘖嘖頁面。