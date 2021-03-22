窪塚洋介帶帥兒、嬌妻成GAP春季廣告代言人 網：「一家人都是神顏值！」

今年41歲的男星窪塚洋介，不僅是演員還是歌手，更是日本潮流界的大神，一舉一動都備受關注。而近期他更帶著也成為藝人的長子窪塚愛流、長女AMATO和嬌妻Pinky擔綱平價時尚品牌GAP的春季廣告代言人，形象大片一曝光，網友也驚呼：「一家人都是神顏值！」

窪塚洋介與前妻所生的長子窪塚愛流，在去年也步上父親的腳步出道，成為高人氣的星二代之一。而此次與老婆Pinky還有長女AMATO一起登上GAP的春季廣告也是窪塚洋介首次與家人在鏡頭前同框。窪塚一家都身穿法式圈織系列的休閒服飾，窪塚洋介就展示了其中的連帽上衣，以及運動長褲。同時和長子窪塚愛流演繹了當前流行的卡其色、紮染風格，以及利用條紋主題混搭出父子裝。窪塚洋介也表示：「我潙從來沒跟家人一起當過模特兒，而GAP是我經常穿著的品牌，很簡約又好搭配」。

H&M則再度釋出由日本女團NiziU擔任系列亞洲區代言人的H&M♡NiziU系列第二波形象廣告。圖／H&M提供

H&M則再度釋出由日本女團NiziU擔任系列亞洲區代言人的H&M♡NiziU系列第二波形象廣告，系列靈感源於亞洲女性的時尚美學，將復古元素重新演繹並注入細節設計當中，透過柔和甜美粉色系貫穿。重點設計在燈籠衣袖、蕾絲點綴的加大娃娃領、透視材質、碎花及荷葉邊元素。或是利用粉藍色短身套裝內搭透視碎花上衣、鏤空愛心設計短版T恤，簡單配搭刷破牛仔褲或格紋中長直身裙，打造清新日常休閒造型。完整系列囊括超過50款春夏時尚單品， 即日起於全台門市販售。

男星窪塚洋介（右二）帶著長子窪塚愛流（右一）與嬌妻Pinky（左）、長女AMATO同框成為GAP形象廣告代言人。圖／摘自Facebook

男星窪塚洋介（左）帶著長子窪塚愛流成為GAP形象廣告代言人。圖／摘自品牌twitter

男星窪塚洋介（右）帶著長子窪塚愛流成為GAP形象廣告代言人。圖／摘自Facebook

H&M♡NiziU系列印花短版上衣799元。

H&M♡NiziU系列格紋針織罩衫799元。圖／H&M提供

H&M♡NiziU系列碎花提袋699元。圖／H&M提供