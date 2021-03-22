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瞄準春日酸甜商機 臺虎精釀「沙瓦禮盒」限定開賣

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
臺虎精釀近期發表兩款沙瓦系列新品：「梅爾檸檬沙瓦（MEYER LEMON FORMOSAWA） 」與「金柑檸檬沙瓦（KUMQUAT LEMON FORMOSAWA ）」，以鮮豔黃色瓶身，帶來酸甜新滋味。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
臺虎精釀近期發表兩款沙瓦系列新品：「梅爾檸檬沙瓦（MEYER LEMON FORMOSAWA） 」與「金柑檸檬沙瓦（KUMQUAT LEMON FORMOSAWA ）」，以鮮豔黃色瓶身，帶來酸甜新滋味。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

身為調酒文化重要大國的日本，曾有著不少影響現代口味的發現。像是酸酸甜甜的「沙瓦」原本來自日文、但語意實則由英文而來，意指帶有酸味的調酒類飲品。臺虎精釀近期發表兩款沙瓦系列新品：「梅爾檸檬沙瓦（MEYER LEMON FORMOSAWA） 」與「金柑檸檬沙瓦（KUMQUAT LEMON FORMOSAWA ）」，以鮮豔黃色瓶身，帶來春夏酸甜新滋味。

包含原本已存在的「臺式檸檬沙瓦」，三款沙瓦系列商品皆使用大量屏東九如檸檬為原料，並帶來鮮明的草本氣息與花香。梅爾檸檬沙瓦帶有些微的柑橘氣息與尾韻的細細甜味，金柑檸檬沙瓦則是以強烈的檸檬酸度與濃厚的金柑柑橘香，並以金柑果皮的微苦收尾。三款沙瓦酒精濃度分別為5%、8%、12％，帶來不同的微醺耐受度。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

臺虎精釀並將三款檸檬沙瓦定調為「沙瓦三兄弟」，自3月20日（六）起將在7-ELEVEN、全家便利商店等通路陸續上市，3月26（五）日起，再於臺虎啜飲室等4間門市販售「臺式檸檬沙瓦禮盒」，內容包含三款沙瓦並搭配專屬沙瓦酒杯一件，建議售價則為499元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

包含原本已存在的「臺式檸檬沙瓦」，三款沙瓦系列商品皆使用大量屏東九如檸檬為原料，並帶來鮮明的草本氣息與花香。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
包含原本已存在的「臺式檸檬沙瓦」，三款沙瓦系列商品皆使用大量屏東九如檸檬為原料，並帶來鮮明的草本氣息與花香。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
將於臺虎啜飲室等4間門市販售「臺式檸檬沙瓦禮盒」，內容包含三款沙瓦並搭配專屬沙瓦酒杯一件，建議售價為499元，3月26日（五）開賣。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
將於臺虎啜飲室等4間門市販售「臺式檸檬沙瓦禮盒」，內容包含三款沙瓦並搭配專屬沙瓦酒杯一件，建議售價為499元，3月26日（五）開賣。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

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