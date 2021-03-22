免出國！東京人氣咖哩飯、寶師傅聯名港食全家吃得到

台灣首顆旅遊泡泡順利吹成，但出團價格頗高貴不是人人想去就能去成。為了一解民眾想出國的願望，全家便利商店宣布自3月24日起推出「美食泡泡」，集結日、港、台料理，將跨國美食通通包起來，想吃隨時能解癮。首推日本東京40年人氣洋食咖哩品牌「法蘭西亭」聯名鮮食，合作推出焗飯、烏龍麵等6款商品；「媽媽煮藝」則與香港名廚寶師傅聯名推出3款冷凍杯裝道地港食；而具台味的6款經典麵包則將麵種、內餡重新升級，同步推出隨買跨店取10入225元超值優惠活動，讓消費者不用遠行就能吃遍國內外美食。

台灣人超愛吃咖哩，全家鮮食部部長黃正田透露，去年推出金咖哩2款咖哩飯創造每分鐘銷售7個的亮眼成績，同時也是微波米飯類熱銷前3名。看好咖哩熱潮，「全家」與日本東京人氣洋食咖哩品牌「法蘭西亭」合作推出6款鮮食商品，消費者早午晚的需求，包括焙煎咖哩烤雞焗飯、大口焙煎咖哩豬排飯糰、焙煎咖哩豬排烏龍麵、焙煎咖哩起司雞排三明治、焙煎咖哩起司包，以及3月31日近400家限定店舖販售的焙煎咖哩牛飯。使用數十種食材焙煎製成的日本直輸咖哩粉、3種水果熬製成的酸甜醬，再加上煎炒的焦糖洋蔥入料，濃郁中帶著溫潤口感，讓人一口接一口吃不停。