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一條傳輸線也能送！燦坤上架foodpanda 新客滿額現折百
手機電力剩1格，但手邊就是少了條傳輸線來充電，現在各類3C用品也可靠外送幫忙，快速送到家救急！燦坤率3C通路之先，宣布即日起於foodpanda上架，包括滑鼠、鍵盤，各式線材與日常生活3C必需品，只要動動手指，即可省去外出與線上網購等待的時間，讓生活需求更加便利。除此之外，凡於foodpanda上購物皆享燦坤會員價，今年底前新客不限商品消費滿200元，輸入指定折扣碼現折100元。
燦坤董事長林技典表示，目前先以雙北10間大店門市上線為主，第一波合作營運門市為：內湖旗艦店、南京旗艦店、基隆旗艦店、和平旗艦店、士林旗艦店、信義店、新景美店、中和旗艦店、金城店及新店中興店，後續將以全台門市上線為目標。foodpanda透過此次與燦坤，也將外送版圖拓展至3C及辦公用品，提供消費者更多樣的選擇。
foodpanda也同步祭出加碼優惠，6月30日前凡選購羅技任一滑鼠、鍵盤加碼送市值390元幾何菱格紋羅技鼠墊；凡選購印表機之墨水、碳粉、色帶即送市價50元Double A便利貼或便條紙Double A便利貼。
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