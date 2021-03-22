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山下智久加入！寶格麗家族全明星Lisa、Koki陣容超豪華

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
日本影星山下智久成為寶格麗的品牌大使。圖／寶格麗提供
日本影星山下智久成為寶格麗的品牌大使。圖／寶格麗提供

繼BLACKPINK的Lisa、木村光熙（Koki）、蔡依林、舒淇等閃亮明星陣容，羅馬頂級珠寶品牌與高級腕表品牌寶格麗（BVLGARI）於IG宣布，日本演員兼歌手山下智久（Tomohisa Yamashita）加入寶格麗大家族，擔任寶格麗珠寶與腕表品牌大使。全明星的豪華代言人陣容，涵蓋不同年齡、性別、與國籍，讓寶格麗在亞洲的聲勢更完整。

「我很榮幸受邀加入寶格麗品牌大使的行列，寶格麗享譽全球，是義大利最具標誌性的頂級品牌。不僅如此，深入瞭解寶格麗積極投入企業社會責任計畫之後，我非常認同品牌積極發散正能量的態度，在所有產品中都體現這樣的吸引力。我很感謝每個人都熱烈歡迎我加入寶格麗這個大家庭，也希望自己時時保有自我挑戰的動力，永遠致力追求更上層樓。」山下智久表示。

90年代中期於日本知名經紀公司傑尼斯旗下透過少男團體出道的他，多年來努力不懈、演唱俱佳，超高人氣從日本國內延燒到海外，成功擄獲無數粉絲的心。在合作逾20年後，他於去（2020）年與傑尼斯解約，這也是他解約後的第一個代言，未來動向備受矚目。

BVLGARI B.zero1系列玫瑰金黑陶瓷鍊墜搭配玫瑰金項鍊，約85,400元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1系列玫瑰金黑陶瓷鍊墜搭配玫瑰金項鍊，約85,400元。圖／寶格麗提供
日本影星山下智久成為寶格麗的品牌大使。圖／寶格麗提供
日本影星山下智久成為寶格麗的品牌大使。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 Rock系列黃K金三環鑲鑽項鍊，約19萬1,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 Rock系列黃K金三環鑲鑽項鍊，約19萬1,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI ALUMINIUM系列鋁合金計時腕表，約13萬1,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI ALUMINIUM系列鋁合金計時腕表，約13萬1,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 20週年紀念版白K金五環戒指，約73,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 20週年紀念版白K金五環戒指，約73,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1系列玫瑰金白陶瓷耳環，約85,400元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1系列玫瑰金白陶瓷耳環，約85,400元。圖／寶格麗提供
日本影星山下智久成為寶格麗的品牌大使。圖／寶格麗提供
日本影星山下智久成為寶格麗的品牌大使。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1系列玫瑰金黑陶瓷四環戒指，約51,700元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1系列玫瑰金黑陶瓷四環戒指，約51,700元。圖／寶格麗提供

品牌 日本 尼斯

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