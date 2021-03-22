山下智久加入！寶格麗家族全明星Lisa、Koki陣容超豪華

繼BLACKPINK的Lisa、木村光熙（Koki）、蔡依林、舒淇等閃亮明星陣容，羅馬頂級珠寶品牌與高級腕表品牌寶格麗（BVLGARI）於IG宣布，日本演員兼歌手山下智久（Tomohisa Yamashita）加入寶格麗大家族，擔任寶格麗珠寶與腕表品牌大使。全明星的豪華代言人陣容，涵蓋不同年齡、性別、與國籍，讓寶格麗在亞洲的聲勢更完整。

「我很榮幸受邀加入寶格麗品牌大使的行列，寶格麗享譽全球，是義大利最具標誌性的頂級品牌。不僅如此，深入瞭解寶格麗積極投入企業社會責任計畫之後，我非常認同品牌積極發散正能量的態度，在所有產品中都體現這樣的吸引力。我很感謝每個人都熱烈歡迎我加入寶格麗這個大家庭，也希望自己時時保有自我挑戰的動力，永遠致力追求更上層樓。」山下智久表示。