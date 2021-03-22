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拍賣最極致奢侈的品酒體驗！12大頂尖莊園主人親自接待

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
西班牙Ribera del Duero地區的Vega Sicilia。圖／蘇富比提供
西班牙Ribera del Duero地區的Vega Sicilia。圖／蘇富比提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

葡萄酒藏家最夢幻的享受，便是親自到莊園去享受、體會，甚至認識主人。自即日起至3月29日止於蘇富比（Sotheby’s）倫敦舉辦的今年第一場線上拍賣「The Primum Familiae Vini & A Classic Cellar of European and New World Icons」編號一號的拍品，便包括這樣極致的感動，除了12家頂級莊園「Primum Familiae Vini」（簡稱PFV）全套的2020年限量套組之外，還附上一張極為難得的「Primum Familiae Vini護照」，正是所有藏家夢寐以求的終極夢幻體驗。起拍價3萬英鎊起。

創立於1992年的Primum Familiae Vini，是由法國、德國、義大利、葡萄牙、西班牙等著名釀酒家族組成的聯盟，每年，這些頂尖莊園都會精選他們最優質的酒藏，組成12組限量的套組。此次蘇富比上拍的2020年編號1號，附贈的「Primum Familiae Vini護照」，承諾得標藏家可以於此生分別造訪12座莊園各一次，且造訪時莊園的家族成員其中至少一員必須親自接待藏家（及同行的親友最多3人）並於莊園共進午餐或晚餐。護照永不過期。藏家將可遊歷波爾多的Château Mouton Rothschild、Douro Valley的濱海之屋、托斯卡尼的Sassicaia、及勃根地的Drouhin 13世紀酒窖，可謂一生一次的難得機會。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2020年度限量PFV套組包括下列名釀：

• Egon Müller Scharzhofberger Auslese Goldkapsel 2018, Weingut Egon Müller

• Cuvée Sir Winston Churchill 2008, Pol Roger Champagne

• Montrachet Marquis de Laguiche 2017, Joseph Drouhin

• Vega Sicilia Único 2010, Tempos Vega Sicilia

• Solaia 2016, Marchesi Antinori

• Mas de la Rosa 2016, Familia Torres

• Sassicaia 2017, Tenuta San Guido

• Château Haut-Brion 2009, Domaine Clarence Dillon

• Hommage à Jacques Perrin Château de Beaucastel 2009, Famille Perrin

• Château Mouton Rothschild 2015, Baron Philippe de Rothschild

• Graham’s The Stone Terraces 2017 Vintage Port, Symington Family Estates

• Gewurztraminer Sélection de Grains Nobles “S” 2010, Famille Hugel

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

法國香檳區的Pol Roger。圖／蘇富比提供
法國香檳區的Pol Roger。圖／蘇富比提供
Hugel家族的酒窖。圖／蘇富比提供
Hugel家族的酒窖。圖／蘇富比提供
「Primum Familiae Vini」（簡稱PFV）全套的2020年限量套組及護照。圖／蘇富比提供
「Primum Familiae Vini」（簡稱PFV）全套的2020年限量套組及護照。圖／蘇富比提供
「Primum Familiae Vini」（簡稱PFV）全套的2020年限量套組及護照。圖／蘇富比提供
「Primum Familiae Vini」（簡稱PFV）全套的2020年限量套組及護照。圖／蘇富比提供
法國波爾多區的Château Haut-Brion。圖／蘇富比提供
法國波爾多區的Château Haut-Brion。圖／蘇富比提供

護照 酒駕 蘇富比

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