進攻少女心！點睛品Charme Mini迷你尺寸可愛極了

能自行搭配組合、創作個人風格、又能紀念個別意義的Charme足金串飾，是點睛品最受歡迎的輕珠寶。看好「可愛時尚」深受年輕人喜愛，2021年推出全新迷你尺寸Charme Mini系列，適合少女纖細的手腕。全系列共8款充滿浪漫情懷的「愛情童話」系列，以繽紛多彩的抽象線條和各種與象徵甜蜜與浪漫的童話造型，揭開春天序幕。

Charme Mini系列在小小的黃金串珠上創造出百搭多變的獨特主題。彩繪愛心及星星足金串珠，以經典的愛心及星星圖形作為主角，巧妙結合現代科技UV 打印技術，在黃金上呈現出繽紛亮麗的色彩。造型飽滿圓潤的蝴蝶與大象造型飽含童趣，一樣以彩繪手法呈現活潑年輕的設計感。除此之外，還有以童話故事中的公主為靈感的皇冠與南瓜馬車足金串珠，以及鑲嵌Swarovski粉紅晶石的迷你戒指，彷彿以象徵公主的夢幻圖案為每一位女孩加冕。 點睛品Charme「愛情童話系列」彩繪蝴蝶足金串珠，6,100元。圖／點睛品提供 點睛品Charme「愛情童話系列」南瓜馬車足金串珠，4,800元。圖／點睛品提供 點睛品Charme「愛情童話系列」彩繪星星足金串珠，6,100元。圖／點睛品提供 點睛品Charme「愛情童話系列」足金串珠。圖／點睛品提供 點睛品Charme「愛情童話系列」彩繪愛心足金串珠，6,100元，不含皮繩。圖／點睛品提供 點睛品Charme「愛情童話系列」皇冠足金串珠，4,800元，不含皮繩。圖／點睛品提供 點睛品Charme「愛情童話系列」彩繪天使之翼足金串珠，6,100元，不含皮繩。圖／點睛品提供 點睛品Charme「愛情童話系列」戒指足金串珠，6,100元，不含皮繩。圖／點睛品提供