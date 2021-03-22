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台灣五大奇案vs.台中幽靈船 歡迎走入劇場重溫都市傳奇

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
「十殿」將台灣人耳熟能詳的古早時代民間傳說「林投姐」、「周成過台灣」改編成現代戲劇。圖／黃煚哲攝影、阮劇團提供
「十殿」將台灣人耳熟能詳的古早時代民間傳說「林投姐」、「周成過台灣」改編成現代戲劇。圖／黃煚哲攝影、阮劇團提供

民間傳說往往是戲劇創作的源頭。台灣劇團近期盛行將民間傳說改編成現代戲劇，讓觀眾重溫集體記憶時，也能碰觸現代社會議題。如阮劇團將「林投姐」等台灣五大奇案改編成現代戲劇「十殿」，盜火劇團則將20年前中部著名的「幽靈船」傳說改編成懸疑劇「幽靈晚餐」，甚至推出桌遊版。

1995年台中衛爾康西餐廳的一場大火，導致64人喪生。火災後傳出當地廣場上空「停著一艘幽靈船，載滿百條人命才會啟航」的都市傳說。此一傳說當時流布全台、人心惶惶，是六、七年級生的集體記憶。盜火劇團團長劉天涯以此一「幽靈船」傳說為靈感，編導懸疑劇「幽靈晚餐」。

「幽靈晚餐」描繪暌違十年的四位老同學，因一封神秘的邀請函，齊聚在早已廢棄的西餐廳，揭開多年前的火災秘密。劉天涯還透過「密室逃脫」遊戲，讓觀眾親身經歷各角色的幽微心境，伴同劇中人一起推理解謎。台灣數位藝術中心藝術總監王柏偉形容，看完此劇「喚起成長過程中縈繞不去，屬於幽靈船都會傳說的記憶被喚醒，而我仍然深陷在這樣的傳說之中」。

相較於「幽靈晚餐」改編20年前的都市傳說，阮劇團4月即將推出的大戲「十殿」，靈感源頭「台灣五大奇案」遠溯自清代。包括「林投姐」、「陳守娘顯靈」、「呂祖廟燒金」、「周成過台灣」、「瘋女十八年」，是深植於台灣人記憶的民間傳奇。

導演汪兆謙指出，「十殿」將場景設定在一間台灣典型的住商混合大樓。此大樓是台灣1990年代「台灣錢淹腳目」時期的產物，裡頭有冰宮、保齡球館等；921金融風暴之後台灣經濟崩塌，許多人被套牢，原本繁華的大樓出現許多租不掉的空間，故事因此滋生。

「『十殿』是一群七年級生透過30年的軸線，跟台灣社會一起長大的觀察。」汪兆謙表示，「十殿」保留故事的核心，放入女性、現代的視角，重新創造十個故事，討論世代、階級甚至是兩岸議題，「但會讓觀眾看到五大奇案的痕跡」。如「周成過台灣」故事變成中產階級到對岸炒快錢，也談「現代周成」走了之後家庭如何崩解、小孩如何教養，反映現實中台商的家庭議題。

「十殿」將台灣人耳熟能詳的古早時代民間傳說「林投姐」、「周成過台灣」改編成現代戲劇。圖／黃煚哲攝影、阮劇團提供
「十殿」將台灣人耳熟能詳的古早時代民間傳說「林投姐」、「周成過台灣」改編成現代戲劇。圖／黃煚哲攝影、阮劇團提供
盜火劇團的「幽靈晚餐」喚起六、七年級生的「幽靈船」都市傳說回憶。圖／盜火劇團提供
盜火劇團的「幽靈晚餐」喚起六、七年級生的「幽靈船」都市傳說回憶。圖／盜火劇團提供

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