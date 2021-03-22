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萬寶龍人事新佈局 新任鐘表類產品管理總監有來頭！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
向世界山岳探險家Reinhold Messner致意的萬寶龍1858系列Geosphere世界時區腕錶Messner限量款，正出自Minerva機芯廠之手，20萬5,800元，限量262只。圖 / 萬寶龍提供。
向世界山岳探險家Reinhold Messner致意的萬寶龍1858系列Geosphere世界時區腕錶Messner限量款，正出自Minerva機芯廠之手，20萬5,800元，限量262只。圖 / 萬寶龍提供。

旗下產品包含書寫工具、皮件、腕表、行李箱、數位3C配件的複合精品品牌萬寶龍（Montblanc）宣布，鐘表類別產品管理總監將由原本任職於寶齊萊（Carl F. Bucherer）國際銷售總監暨董事的Laurent Lecamp擔任，並接替原本職務上的Davide Cerrato，而Davide Cerrato則將離開萬寶龍與所屬的歷峯集團（Richemont Group）。

萬寶龍全球首席執行長Nicolas Baretzki表示：「Laurent擁有豐富的製表專業知識，這將有助於萬寶龍繼續推動其成功策略：將Minerva的傳承深入於萬寶龍的鐘表類產品部門。」 而Laurent Lecamp也表示：他將在Minerva的優秀傳承基礎上，「透過熱情的合作夥伴和無與倫比的工藝技術，進一步推展這兩項成功因素。」

Laurent Lecamp的職業生涯始於其他類別跨國精品集團、並擔任瑞士葡萄酒與烈酒品牌經理，此後於鐘表產界自行創業，例如2010年共同創立獨立品牌Cyrus、並於2014年出售其持有股份後離開該公司，並在2014年加入寶齊萊擔任銷售執行副總裁。

寶齊萊與Cyrus皆為非集團經營的獨立品牌，前者創立於1888年以古典、中高價位的計時碼表為擅長，2008年曾發表具備環形自動盤結構的CFB A1000系列自動機芯；CYRUS背後母公司CHRONODE則從十年前的2010年創立，擅長逆跳、響鬧等功能，過去曾為不少獨立製表、集團品牌、頂級精品品牌代工，兼具高級品的質感與新銳創意。

萬寶龍原本以書寫工具、皮件為強項，2010年由Minerva機芯廠成為堅強後盾的「蛻變腕表（Metamorphosis）」一舉刷新品牌印象，並在十年內陸續深耕高階計時碼表類別，同時也積極拓展智慧數位生活市場，在2017推出Summit智慧腕表與數位擴增筆記本、2020年推出首款降噪耳機MB 01，品牌銳意革新的意志，鮮明且務實地反映在產品開發。至於未來Laurent Lecamp會在Minerva的基礎上帶來什麼樣的驚喜？是功能、美學、設計？且讓時間給出真切回應、也讓人拭目以待。

萬寶龍以強大技術力Minerva機芯廠為後盾，在2010年推出的蛻變腕表（Metamorphosis），可變化式面盤帶來的動態效果與驚喜，高程度顛覆品牌既定印象。圖 / 萬寶龍提供。
萬寶龍以強大技術力Minerva機芯廠為後盾，在2010年推出的蛻變腕表（Metamorphosis），可變化式面盤帶來的動態效果與驚喜，高程度顛覆品牌既定印象。圖 / 萬寶龍提供。
2020年推出的MB 01專業抗噪全罩式耳機，展現品牌自2017年時推出Summit智慧腕表與擴充筆記本後、不間斷的變革之心。圖 / 萬寶龍提供。
2020年推出的MB 01專業抗噪全罩式耳機，展現品牌自2017年時推出Summit智慧腕表與擴充筆記本後、不間斷的變革之心。圖 / 萬寶龍提供。
雖以古典風格擅長，成立於1888年的寶齊萊，去年也有一款Manero飛返計時碼表，訴諸較親民的生活風格。圖 / 寶齊萊提供。
雖以古典風格擅長，成立於1888年的寶齊萊，去年也有一款Manero飛返計時碼表，訴諸較親民的生活風格。圖 / 寶齊萊提供。
獨立製表品牌CYRUS的Klepcys系列垂直中置陀飛輪，擁有宛如摩天輪的奇幻視覺。圖 / CYRUS提供。
獨立製表品牌CYRUS的Klepcys系列垂直中置陀飛輪，擁有宛如摩天輪的奇幻視覺。圖 / CYRUS提供。
萬寶龍（Montblanc）宣布，鐘表類別產品管理總監將由資歷豐富的Laurent Lecamp出任，並於2021年生效。圖 / 萬寶龍提供。
萬寶龍（Montblanc）宣布，鐘表類別產品管理總監將由資歷豐富的Laurent Lecamp出任，並於2021年生效。圖 / 萬寶龍提供。

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