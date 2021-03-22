萬寶龍人事新佈局 新任鐘表類產品管理總監有來頭！

旗下產品包含書寫工具、皮件、腕表、行李箱、數位3C配件的複合精品品牌萬寶龍（Montblanc）宣布，鐘表類別產品管理總監將由原本任職於寶齊萊（Carl F. Bucherer）國際銷售總監暨董事的Laurent Lecamp擔任，並接替原本職務上的Davide Cerrato，而Davide Cerrato則將離開萬寶龍與所屬的歷峯集團（Richemont Group）。

萬寶龍全球首席執行長Nicolas Baretzki表示：「Laurent擁有豐富的製表專業知識，這將有助於萬寶龍繼續推動其成功策略：將Minerva的傳承深入於萬寶龍的鐘表類產品部門。」 而Laurent Lecamp也表示：他將在Minerva的優秀傳承基礎上，「透過熱情的合作夥伴和無與倫比的工藝技術，進一步推展這兩項成功因素。」

Laurent Lecamp的職業生涯始於其他類別跨國精品集團、並擔任瑞士葡萄酒與烈酒品牌經理，此後於鐘表產界自行創業，例如2010年共同創立獨立品牌Cyrus、並於2014年出售其持有股份後離開該公司，並在2014年加入寶齊萊擔任銷售執行副總裁。

寶齊萊與Cyrus皆為非集團經營的獨立品牌，前者創立於1888年以古典、中高價位的計時碼表為擅長，2008年曾發表具備環形自動盤結構的CFB A1000系列自動機芯；CYRUS背後母公司CHRONODE則從十年前的2010年創立，擅長逆跳、響鬧等功能，過去曾為不少獨立製表、集團品牌、頂級精品品牌代工，兼具高級品的質感與新銳創意。