貓奴上班留貓在家好罪惡？ 日本圖畫書：牠們過超爽

不少養貓的上班族出門後，常為貓咪獨自留守家中感到罪惡。上誼文化表示，日本作家町田尚子這個月出版的圖畫書「貓咪看家」顛覆貓奴的罪惡感，獨一無二的貓咪魅力，療癒上班族的身心靈，在台灣上市一周內，首刷便銷售一空，登上各大書局與網購通路排行榜冠軍。

上誼文化總編輯劉維中表示，「貓咪看家」在台灣上市一周內，首刷便銷售一空，登上各大書局與網購通路排行榜冠軍。博客來臉書貼出書中第一頁貓咪站在窗戶前等主人出門的畫面，立刻引起網友討論，紛紛也貼出自家貓咪的照片，說書裡畫的貓咪根本就是神還原。一堆網友馬上表示要買回去給自己家的貓咪讀。

「從書名到書腰文字，我們都在事前做了票選，擔心毀了這書的招牌。」劉維中表示，這幾年圖畫書的趨勢漸漸走出「囝仔書」的刻板印象成為成人也愛看、愛收藏的書，特別是具療癒性的圖畫書。在觀察到圖畫書市場的變化後，不僅成人出版社加入圖畫書市場，童書出版社更是引進或創作更多超越年齡閱讀的圖畫書，「貓咪看家」就是典型的一本。「別再輕易相信你家的貓了！當你每天上班賺錢、買罐頭，這傢伙居然過的超爽的。」書腰上的文字深深打動上班族。