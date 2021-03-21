快訊

UBA／土洋連線退台師大 世新女籃全勝寫2連霸

台灣感染醫學之父逝世 門生張上淳：離世不在預期

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貓奴上班留貓在家好罪惡？ 日本圖畫書：牠們過超爽

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
日本作家町田尚子出版的圖畫書「貓咪看家」顛覆貓奴的罪惡感，在台灣上市一周內，首刷便銷售一空，登上各大書局與網購通路排行榜冠軍。圖／信誼提供
日本作家町田尚子出版的圖畫書「貓咪看家」顛覆貓奴的罪惡感，在台灣上市一周內，首刷便銷售一空，登上各大書局與網購通路排行榜冠軍。圖／信誼提供

不少養貓的上班族出門後，常為貓咪獨自留守家中感到罪惡。上誼文化表示，日本作家町田尚子這個月出版的圖畫書「貓咪看家」顛覆貓奴的罪惡感，獨一無二的貓咪魅力，療癒上班族的身心靈，在台灣上市一周內，首刷便銷售一空，登上各大書局與網購通路排行榜冠軍。

上誼文化總編輯劉維中表示，「貓咪看家」在台灣上市一周內，首刷便銷售一空，登上各大書局與網購通路排行榜冠軍。博客來臉書貼出書中第一頁貓咪站在窗戶前等主人出門的畫面，立刻引起網友討論，紛紛也貼出自家貓咪的照片，說書裡畫的貓咪根本就是神還原。一堆網友馬上表示要買回去給自己家的貓咪讀。

「從書名到書腰文字，我們都在事前做了票選，擔心毀了這書的招牌。」劉維中表示，這幾年圖畫書的趨勢漸漸走出「囝仔書」的刻板印象成為成人也愛看、愛收藏的書，特別是具療癒性的圖畫書。在觀察到圖畫書市場的變化後，不僅成人出版社加入圖畫書市場，童書出版社更是引進或創作更多超越年齡閱讀的圖畫書，「貓咪看家」就是典型的一本。「別再輕易相信你家的貓了！當你每天上班賺錢、買罐頭，這傢伙居然過的超爽的。」書腰上的文字深深打動上班族。

如何讓貓咪看家變有趣？動物溝通師江江根據多年與貓咪溝通的經驗表示，貓咪心中願望第一名是「希望爸爸或媽媽或哥哥、姐姐、阿公、阿嬤，主人們，早點回家！」遠遠勝過排名第二的「可以窩好窩滿的地方，尤其是紙箱，很多個紙箱，可以抓又可以睡！」和排名第三的「希望能有吃不完的零食、罐頭、肉泥。吃太多會變胖？那是人類才需要擔心的事情。」

日本作家町田尚子出版的圖畫書「貓咪看家」顛覆貓奴的罪惡感，在台灣上市一周內，首刷便銷售一空，登上各大書局與網購通路排行榜冠軍。圖／信誼提供
日本作家町田尚子出版的圖畫書「貓咪看家」顛覆貓奴的罪惡感，在台灣上市一周內，首刷便銷售一空，登上各大書局與網購通路排行榜冠軍。圖／信誼提供

貓咪 上班族

延伸閱讀

福原愛聲明藏這項共通點 網嘆「桌球cp」真的回不去

壽司郎在日本算什麼等級？ 網點破「殘酷真相」：很難高級

創延期及拒海外觀眾首例 東奧一波三折前景未明

中國驅逐艦現日本海 掀東亞角力 環時：正常家門口訓練

相關新聞

影／香水中的王者！一百歲的香奈兒N°5到底為何如此經典？

今年是香奈兒N°5香水誕生一百周年，百年來這罐優雅透明的玻璃瓶盛裝著的不只是香水，而是象徵著一個跨越時代、突破各種限制的...

貓奴上班留貓在家好罪惡？ 日本圖畫書：牠們過超爽

不少養貓的上班族出門後，常為貓咪獨自留守家中感到罪惡。上誼文化表示，日本作家町田尚子這個月出版的圖畫書「貓咪看家」顛覆貓...

買A送B、滿500送500！大河屋、米塔牛排進駐義享天地

米塔集團旗下的「大河屋」與新品牌「米塔炙燒牛排專門店」，近期均已進駐高雄義享天地，並且各推出「無敵海鮮盛合丼送炙燒牛五花...

一個包裝一顆蘋果 愛馬仕特殊訂製滿足各種任性的想像

許多人都知道愛馬仕提供顧客訂製專屬的柏金包，但你知道愛馬仕有個特殊訂製部門專門生產各種挑戰想像力的產品嗎？從為了天天吃蘋...

慟！Tiffany傳奇珠寶設計師辭世 經典50年博物館搶收藏

著名的珠寶設計師Elsa Peretti傳出於3月18日於西班牙過世，享壽80歲。她曾為美國珠寶商Tiffany & C...

出示有「3、1」的照片　31冰淇淋「買2球送1球」

不用改名字，同樣也可以吃免費的冰淇淋！來自美國的「31冰淇淋」自即日起推出限時優惠活動，只要出示任何含有「3」和「1」的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。