買A送B、滿500送500！大河屋、米塔牛排進駐義享天地

米塔集團旗下的「大河屋」與新品牌「米塔炙燒牛排專門店」，近期均已進駐高雄義享天地，並且各推出「無敵海鮮盛合丼送炙燒牛五花」、「頂級熟成無骨牛小排送酥炸透抽圈」等等不同指定餐點的試營運優惠，消費滿500元，還可獲得500元品牌商品優惠券組。

「大河屋」提供有多樣的日式屋台料理，包括有丼飯、串燒、關東煮等不同選擇。其中新開幕的義享店，推出有鹽烤鯖魚丼、南蠻千層豬排丼、明太子櫛瓜、秘醬豬肉串等不同餐點。即日起至4月2日期間，凡點「無敵海鮮盛合丼」，即贈送價值138元的「炙燒牛五花」1份，每日限量50份。4月3日至4月7日，點「沙朗牛排丼」則贈送價值258元的「泡菜燒肉丼」1份，每日限量100份。另外在即日起至4月30日期間，消費滿500元就送500元的品牌優惠券；至4月16日期間，身份證尾數有3或0，消費即贈「炙燒豬五花」1份。至4月30日前，點兒童餐可獲得摸彩券，有機會獲得Switch健身環等贈禮。

甫於去年底首度登場的「米塔炙燒牛排專門店」，提供18款牛、豬、雞、海鮮主餐，並有無限供應的自助吧，還有多款開胃前菜與沙拉。包括頂級熟成菲力、熟成無骨牛小排、碳烤脆皮雞腿排均是業者推薦的選擇。新開幕的義享店，乃是高雄首間門市。