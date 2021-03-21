台酒桃園酒廠限定 台灣第一支花酵母清酒2021年版發行

賞櫻花、喝清酒，不一定非要到日本不可，只要去一趟台灣菸酒公司的桃園酒廠，也能如願。由桃園酒廠發行的台灣第一支花酵母清酒「花酵母吟釀清酒˙山櫻花」2021年版日前正式限量發行，匯集了在地美好元素與釀酒師的堅持，每瓶720毫升，建議售價600元。

據了解，即便在日本，使用花酵母來釀製清酒的酒造，也是少數中的少數。所謂「花酵母」，是從花朵的花蜜中，成功使用分離法分離出可以用來釀酒的酵母，可特以讓清酒具備特殊的香氣。

過去一手成功打造OMAR威士忌的幕後功臣潘結昌廠長，曾是百年酒造日本盛大師佐藤先生的關門弟子，2018年6月接任桃園酒廠廠長後，便帶領旗下研發團隊，花了3年的時間，將每一朵採集到的花酵母分開獨立培養，尋尋覓覓找到單一菌種的山櫻花花酵母，結合了品質優良的關山米，終於在2020年低溫釀造出臺灣的第一支花酵母清酒，限量推出後立即爆紅銷售一空。

2021年版的「花酵母吟釀清酒˙山櫻花」日前正式限量發行，作為桃園酒廠的季節限定商品，聞起來有優格奶香與草莓果香的柔美，喝起來有蘋果酸甜滋味，酒體圓潤扎實，尾韻帶有柑橘系清爽氣息。

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