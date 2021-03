慟！Tiffany傳奇珠寶設計師辭世 經典50年博物館搶收藏

著名的珠寶設計師Elsa Peretti傳出於3月18日於西班牙過世,享壽80歲。她曾為美國珠寶商Tiffany & Co設計逾30個系列的珠寶,有機而圓潤的線條深具代表性,被大英博物館、波士頓美術館等世界知名博物館典藏,是此世代最重要的設計師之一。去年,她以歐洲人骨教堂為靈感而創作出的經典Bone Cuff手環歡慶問世50週年,除了推出彩色限量紀念版,也被好萊塢知名導演選選中於電影「神力女超人」中作為女主角配戴的珠寶,用以表現女性的力量。

Elsa Peretti曾言:「我總是對技術細節及感受很有興趣:每件珠寶都應既迷人且又可輕鬆舒適地配戴。」義大利出身的她早年出道為時尚模特兒,後來在1969年開始嘗試珠寶設計,以純銀鑄造的花瓶吊墜一推出就造成轟動。在70年代身為Studio 54俱樂部常客的她與普普藝術大師安迪沃荷等人成為好友,並開始為Tiffany & Co設計珠寶,展開一段至今仍令人津津樂道的合作關係。