影／香水中的王者！一百歲的香奈兒N°5到底為何如此經典？

今年是香奈兒N°5香水誕生一百周年，百年來這罐優雅透明的玻璃瓶盛裝著的不只是香水，而是象徵著一個跨越時代、突破各種限制的嶄新紀錄與創新意義，裡頭注滿了香奈兒創辦人嘉柏麗香奈兒刻劃出的新女性風格魅力，也將她一手打造的服飾訂製尊寵感與女性使用香氛的習慣完美融合，成就了百年傳奇。

在香奈兒品牌故事企劃《Inside CHANEL》系列最新發表的第32章節中，就是以N°5香水為主角，擬人化地用這罐「第一款由女人為女人所設計創作的香水」第一視角描述誕生百年來的種種經歷與里程碑。從1921年嘉柏麗香奈兒俄國沙皇調香師Ernest Beaux共同研發創作開始，「以訂製服的精神做香水」就是香奈兒N°5的主軸精神，並以自己的幸運數字命名加深連結與代表性。既然香奈兒女士在服裝上不斷突破、創新，由她打造的香水自然也秉持如此相同的願景。

★引領潮流 聞起來像女人的香水

於是即使香奈兒N°5成分包含茉莉、依蘭依蘭和玫瑰，但卻不是簡單就能辨識出的普通花香，而是「一款聞起來像女人的香水」，也像一具隱形盔甲，捍衛著引領潮流的思想與風格。如同安迪沃荷使用香奈兒N°5創作絹版畫，香奈兒N°5之於時尚就像普普藝術之於文化，都是一種新的嘗試。這樣的嶄新的迷人氣味，讓瑪麗蓮夢露睡覺時只穿著幾滴香奈兒N°5入睡，更讓二戰後的美軍將象徵著自由的它帶回美國，作為巴黎來的紀念品。自1954年以來，香奈兒N°5一直是紐約現代藝術博物館 (MoMA, New York) 的永久館藏，也是第一款展出於此的香水。

★代言人完美詮釋永恆獨特魅力

香奈兒N°5不只透過嗅覺存在，它的身影也不斷出現在時尚伸展台上，有稜有角的瓶身和令人聯想起凡登廣場的鑽石狀瓶蓋被做成精巧細緻的晚宴包、飾品，延續誕生時結合服裝訂製的精神，以無形的香氛和有形的瓶身型貌兩種模式，成為女性穿搭的好夥伴。而凱瑟琳丹妮芙、妮可基嫚以及現任的代言人瑪莉詠柯蒂亞等，則是用自身具備著的當代女性獨特時尚風格優雅詮釋香奈兒N°5所代表的永恆魅力，同時也在許多影像大師如漢姆特紐頓、雷利史考特、巴茲魯曼的創作中留下經典畫面，更寫下「第一款登上電視廣告的香水」紀錄。