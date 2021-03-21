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出示有「3、1」的照片　31冰淇淋「買2球送1球」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
31冰淇淋。圖／取自31冰淇淋臉書粉絲頁
31冰淇淋。圖／取自31冰淇淋臉書粉絲頁

不用改名字，同樣也可以吃免費的冰淇淋！來自美國的「31冰淇淋」自即日起推出限時優惠活動，只要出示任何含有「3」和「1」的照片、圖片或物品，就可以享受「買3球送1球」或「買2球送1球」的優惠。

源自美國的31冰淇淋，正式名稱為Baskin-Robbins，由於店內常態性販售31種口味的冰淇淋，因此被暱稱為「31冰淇淋」。目前31冰淇淋在全球五十餘個國家設有分店，總數超過7800間。目前31冰淇淋在台灣共有微風南山、微風廣場、林口三井OUTLET等門市、台中港三井OUTLET、誠品勤美等多間分店，除了20款經典口味外，並有11種季節限定、1款單月限定的口味冰淇淋，帶來豐富的選擇性。

即日起至4月5日期間，31冰淇淋舉行「尋找31」的任務活動。包括身份證、照片、圖案或物品，只要上面同時有「3」和「1」的數字，就可以享「買雙球冰淇淋（140元），送1球冰淇淋」，或是「買迷你3球冰淇淋（150元），送1球冰淇淋」的優惠。業者也透露，在31冰淇淋店抬頭就可以找到3跟1，拍下來出示給店員，立刻就可享受優惠。其他如手機的日曆畫面亦可適用。

冰淇淋 微風南山

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以「圓」作為轉化場域的介質 搭配出連貫一體的和諧形貌

以符合一家大人小孩的完美居所作為整體考量，設計師透過富含「團聚、團圓」意涵的「圓形」語彙在各個空間適度裝點場域氛圍，並多方在空間內擘劃弧形牆面，使用空間與意念、軟裝搭配出連貫一體的和諧形貌。

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