問鼎插旗義享天地！滿額享果醋無限、女性幾歲送幾克肉

主打浮誇系宮廷風格的「問鼎．皇上吉祥宮廷火鍋」，首度南下展店，進駐高雄義享天地。店內除了原本的華麗風格與多元化菜單之外，還提供按摩椅、美甲、兒童遊戲室等服務。為慶祝新店開幕，即日起還有限定「貴妃牛奶糖湯底」、滿額升級飲品、打卡送點心等不同的優惠方案。

問鼎義享店佔地150坪，總桌數37桌，共有2人至12人的桌型配置，共可容納近200名用餐民眾。店內維持宮廷系設計風格，共有兵馬俑、紅木龍椅等元素，還提供各式的龍袍、鳳掛與道具，讓顧客可以免費換裝拍攝。另外店內並有免費提供O.P.I、UNT等品牌的美甲彩繪服務，甚至有兒童專用的無毒水指彩，讓小公主也能享受美麗。店內也提供Tokuyo按摩椅，並規劃設有遠端監控器的兒童遊戲室。

針對餐飲部份，問鼎每人低消含鍋底費350元，提供單點與套餐服務。其中雙人組合套餐1,280元起，主打親民價格就能有高CP值享受。湯底也有天王麻辣鍋、美言養生鍋等多種選擇。除了各式冷藏濕式熟成的肉品外，也有多款海陸食材可供搭配，並且免費提供16種口味的哈根達斯冰淇淋無限吃到飽，義享店更提供「神秘口味」讓大家嘗鮮。