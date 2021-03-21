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前樂沐首席甜點主廚平塚牧人 第一本甜點專書問世
曾是西班牙分子料理傳奇餐廳elBulli唯一亞洲廚師的前樂沐餐廳首席甜點主廚平塚牧人，出版第一本料理書《akeru E：平塚牧人的72道甜點工藝》，將他的20年甜點生涯精華，濃縮在這一本書中呈現，書中不但囊括他窮盡一生心力的甜點工藝，也包括搭配風味學。
在飲食作家游惠玲的悉心撰寫下，《akeru E：平塚牧人的72道甜點工藝》帶讀者深入理解每一款經典作品的發想緣由， 以及如何將各種食材解構重組、靈光一現的契機；這不僅是一本洋溢視覺張力的甜點工藝書， 更可以藉此一窺平塚牧人大膽又細膩的風味構想。
平塚牧人每到一個城市，總是會捕捉當地的飲食文化，擅長打破甜點與料理的框架，過貓、酒釀、味噌、鹹蛋…全都可以入甜點，即使使平凡的日常食材，如台灣黃豆，都在他的巧手下「華麗轉身」，好比曾他以台灣豆花為主軸，創作出如畫一般的甜點「睡蓮」。
平塚牧人說：「關於書中的創意發想與食譜細節，我全盤托出，毫無保留，心裡自我期許著，如果未來有某位年輕主廚，以及其他領域的專業人士，因受這本書啟發而有更多精彩的創作，那對我真是莫大的榮幸與鼓勵了。」
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