前樂沐首席甜點主廚平塚牧人 第一本甜點專書問世

曾是西班牙分子料理傳奇餐廳elBulli唯一亞洲廚師的前樂沐餐廳首席甜點主廚平塚牧人，出版第一本料理書《akeru E：平塚牧人的72道甜點工藝》，將他的20年甜點生涯精華，濃縮在這一本書中呈現，書中不但囊括他窮盡一生心力的甜點工藝，也包括搭配風味學。

在飲食作家游惠玲的悉心撰寫下，《akeru E：平塚牧人的72道甜點工藝》帶讀者深入理解每一款經典作品的發想緣由， 以及如何將各種食材解構重組、靈光一現的契機；這不僅是一本洋溢視覺張力的甜點工藝書， 更可以藉此一窺平塚牧人大膽又細膩的風味構想。

平塚牧人每到一個城市，總是會捕捉當地的飲食文化，擅長打破甜點與料理的框架，過貓、酒釀、味噌、鹹蛋…全都可以入甜點，即使使平凡的日常食材，如台灣黃豆，都在他的巧手下「華麗轉身」，好比曾他以台灣豆花為主軸，創作出如畫一般的甜點「睡蓮」。