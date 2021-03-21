家樂福「應花季」滿千現抽折扣券 再加碼抽賓士休旅車

無法飛到日本享受「櫻花季」美景，家樂福特別推出「應花季」活動，豪邁送上回饋、折扣券，滿額再抽百萬賓士休旅車，讓你春遊野餐、添購家用不手軟，由家樂福應援你的消費！

即日起至3月30日止，家樂福全台量販、超市與線上購物同步推出應援購物金與折扣碼活動，每日單筆消費滿1,000元、超市每日單筆消費滿500元就享有天天抽百名家樂福會員獲得現金折價券、百名5%現金折價劵、隨機再送滿千折百家樂福線上購物折扣碼等3大應援，另外再加碼抽總價值400萬的賓士、福斯百萬休旅車大獎，另外還有SONY UHD顯示顯示器、LG 9公斤免曬衣烘衣機、BOSCH 12人份洗碗機、Dyson無線手持吸塵器等超實用家電大獎。

除了滿額結帳隨機抽折扣券，賣場還有會員不可錯過的超過200多件零食、飲料、小家電、個人清潔用品、服飾商品等紅利點數20倍送，4月5日前上百支指定零食單筆消費滿299元送30元現金折價劵（單筆最多送150元），一路買到清明連假都有優惠。