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家樂福「應花季」滿千現抽折扣券 再加碼抽賓士休旅車
無法飛到日本享受「櫻花季」美景，家樂福特別推出「應花季」活動，豪邁送上回饋、折扣券，滿額再抽百萬賓士休旅車，讓你春遊野餐、添購家用不手軟，由家樂福應援你的消費！
即日起至3月30日止，家樂福全台量販、超市與線上購物同步推出應援購物金與折扣碼活動，每日單筆消費滿1,000元、超市每日單筆消費滿500元就享有天天抽百名家樂福會員獲得現金折價券、百名5%現金折價劵、隨機再送滿千折百家樂福線上購物折扣碼等3大應援，另外再加碼抽總價值400萬的賓士、福斯百萬休旅車大獎，另外還有SONY UHD顯示顯示器、LG 9公斤免曬衣烘衣機、BOSCH 12人份洗碗機、Dyson無線手持吸塵器等超實用家電大獎。
除了滿額結帳隨機抽折扣券，賣場還有會員不可錯過的超過200多件零食、飲料、小家電、個人清潔用品、服飾商品等紅利點數20倍送，4月5日前上百支指定零食單筆消費滿299元送30元現金折價劵（單筆最多送150元），一路買到清明連假都有優惠。
家樂福今年初正式合併頂好超市後，整併進度快速，至今已新開幕26家分店，目前家樂福超市數已來到92家，第3波開始往北區以北發展，8間最新開幕門市分別為台北北安店、台北大里店、北投致遠一店、內湖康樂店、汐止樟樹一店、基隆樂利二店、基隆深溪店、七堵崇信店，也是家樂福來台32年首度在基隆地區開設分店，其中基隆樂利二店「基隆深溪店延續家樂福超市2.0版設置，在佔地約為100多坪購物空間，提供顧客更為舒適便利的購物環境，未來基隆地區外送服務平台也將開啟家樂福超市平台，預計在中元節前將以每週8家超市轉換作業開幕。
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