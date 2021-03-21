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比日本買划算！全聯推TESCOM美容美髮器加價購3.7折起

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全聯獨家推出輕巧雙電壓負離子吹風機，消費者使用600福利點加價490元就能帶回家。圖／全聯福利中心提供
全聯獨家推出輕巧雙電壓負離子吹風機，消費者使用600福利點加價490元就能帶回家。圖／全聯福利中心提供

春假還沒來，全聯福利中心就超前部署母親節前哨戰，宣布自3月26日起～5月20日攜手日本國民吹風機品牌「TESCOM」推出點換購活動，共有8款美容美髮商品，包含「輕巧雙電壓負離子吹風機」、「大風量負離子吹風機」、「白金奈米膠原蛋白負離子吹風機」、「負離子直捲2用整髮梳」、「振動角質去除儀」、「溫感美眼儀」、「離子肌膚清潔儀」、「冷溫護膚儀」等，只需用200或600福利點就能加價換購，以市價換算下來最低只要3.7折起，比飛到日本買還划算！

日本知名美容美髮小家電品牌TESCOM因為超強CP值以及多樣化功能，一直是熱銷榜上常勝軍。全聯首次找來TESCOM攜手合作推出點換購活動，其中「輕巧雙電壓負離子吹風機」為全聯獨家販售限定款，擁有超大風量，負離子搭配冷/熱風兩段風量，雙電壓以及輕巧可摺疊收納設計，出遊使用超方便。只需用600福利點加價490元，等於市價直接打對折，首批限量只有6,000台。

而台灣限定款的「大風量負離子吹風機」，擁有黃金三角式負離子技術，更隨機搭贈集中式風罩、蓬鬆式烘罩雙配件組，只要使用600福利點加價790元即可換購，首批限量5,000台。而限量販售的新色-白鑽色「白金奈米膠原蛋白負離子吹風機」，日本製造搭配獨家首創的CPN美髮科技，還有顏肌模式，全面呵護頭皮、秀髮與肌膚，使用600福利點再加價2,990元就能輕鬆帶回家，首批限量僅有1,000台，可得手刀把握時機兌換。

另外，全聯此次更貼心推出購買指定洗/護/潤商品任1瓶，再加贈200福利點活動，品牌包含阿葵亞、思波綺、HAIR RECIPE、潘婷、蒂沐蝶、台塑生醫指定系列，一次入手超划算。

CP值超高的TESCOM美容系列商品，免出國到全聯就能一次擁有。圖／全聯福利中心提供
CP值超高的TESCOM美容系列商品，免出國到全聯就能一次擁有。圖／全聯福利中心提供
台灣限定款的「大風量負離子吹風機」，黃金三角式負離子技術貼心滋潤秀髮。圖／全聯福利中心提供
台灣限定款的「大風量負離子吹風機」，黃金三角式負離子技術貼心滋潤秀髮。圖／全聯福利中心提供
負離子直捲2用整髮梳，造型髮捲梳直捲兩用，一支搞定多樣造型。圖／全聯福利中心提供
負離子直捲2用整髮梳，造型髮捲梳直捲兩用，一支搞定多樣造型。圖／全聯福利中心提供
白金奈米膠原蛋白負離子吹風機白鑽色新色全聯限量販售。圖／全聯福利中心提供
白金奈米膠原蛋白負離子吹風機白鑽色新色全聯限量販售。圖／全聯福利中心提供

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