台中江浙菜名廚陸興璋重出江湖 老饕嘆「就是這味道」

看著眼前八寶鴨、獅子頭、東坡肉一道道的上桌，幾位老饕一面發出驚嘆聲，一面不禁說「要再吃到這些菜不容易了！」台中市江浙菜師傅陸興璋前年把經營30年的老店陸園頂讓後，許多人都感嘆再也找不回以往的老味道了。但最近原已打算退休的陸興璋禁不起外界一再詢問，最近在華美西街二段重起爐灶，開了家「上海陸家嘴江浙名菜館」老客人紛紛上門，並讚嘆又有好菜可吃了。

陸興璋是浙江大陳島人，幼時隨父母來台，國小畢業就到江浙菜館打工，後來與人在台中市經營狀元樓餐廳打響江浙菜名號，接著自己在民權路開了陸園餐廳，成為台中市少數幾家江浙菜的名店。

走進他的上海陸家嘴江浙名菜館，空間比以往老店來的寬敞，許多老客人知道他開店，都重新上門。陸興璋爽朗、真誠的招牌笑容與以往無異，還說原本江浙菜做了多年，心想就此退休了，但心想這些菜就這樣消失了也很難過，所以在老客人鼓勵又有好友投資下，決定重出江湖。

除了幾樣招牌菜，陸興璋最近還取自三國演義的靈感，研發了道「錦囊鳳凰」新菜。他以豬肚包進1隻雞、2隻鴿，加入金華火腿、干貝和扁尖筍一起燉煮超過4小時，上桌時只見豬肚在乳白色的湯中沸滾，等用刀把肚畫開，頓時香氣四溢；此時頗有錦囊獻出妙計之意，但獻出的卻是做為鳳的雞和凰的鴿子，且湯汁香醇，入口滋味令人回味不已。