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Disney x Pandora再一波！愛麗絲夢遊境奇幻之旅來了
丹麥首飾品牌Pandora與迪士尼的合作向來深具人氣，最新推出的合作是「愛麗絲夢遊仙境」。Pandora將魔幻且動人心弦的神奇幻境化為各種手環、吊飾與串飾，包括最經典的故事中的「縮小藥水」、「妙妙貓」、「門把先生」、「瘋帽子茶會」、「Unbirthday Party茶壺」等獨特生動的場景和角色，均以925銀細膩手工製成，部分圖案更以這個卡通最具代表性的藍色琺瑯裝飾，造型活潑討喜，充滿童趣魅力，文青少女不可或缺。
而這次Disney x Pandora 「愛麗絲夢遊仙境」系列的聯名合作，更特地將最受歡迎的經典角色「妙妙貓」設計成一款全新妙妙貓釦頭手環，以光滑俐落的925銀手環，搭配妙妙貓臉孔裝飾的釦頭，正面細緻勾勒出妙妙貓招牌的咧嘴笑容，背面則以立體造型打造出妙妙貓靈活的尾巴；手環外側更鑄刻動畫中著名對白「Curiouser and curiouser」，是迪士尼愛好者與童話原作Lewis Carroll粉絲都不能錯過的可愛收藏。
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