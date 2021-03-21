用鑽石記錄人生 De Beers設計藏故事 上網也能訂製

天然鑽石與生俱來的稀有性、堅硬、與永恆等特質，成為銘記珍貴的時刻、人與人之間的感情連結及承諾無可替代的最佳象徵。尤其是對於千禧世代及Z世代族群，鑽石珠寶除了能用來慶祝伴侶關係、人生的里程碑，或是也是個人風格表達方式之一。

De Beers經典單鑽系列，以多種別具意義的設計，彰顯每一顆鑽石的獨特性，讓每一位配戴者都能找到屬於自己的鑽石與故事。以羅馬神話中賽姬（Psyche）與愛神丘比特（Cupid）之間克服一切阻礙的愛情為靈感的DB Classic，經典的V型鑲嵌托高主鑽迎向最多光芒。Infinity系列以交疊環繞的戒環打造充滿藝術感的「∞」符號象徵永恆。而以閃耀的密釘微鑲鑽石圈環襯托主鑽的Aura系列，設計靈感可追溯至東羅馬帝國拜占庭（Byzantine）時期的傳統。The Promise系列則以古老英國習俗綁手禮（Hand-fasting）為啟發，戒指上的圖案猶如一條牽引二人的緣份線、將兩枚戒環合而為一。