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楊丞琳5連拍超好笑 背著全新LV抱枕包一秒變戲精
路易威登 （LOUIS VUITTON，簡稱LV）在2021年春夏發表的全新Coussin手袋，除了品牌大陸代言人劉亦菲和品牌好友木村光希（Kōki,）、鍾楚曦、迪麗熱巴與網紅Chiara Ferragni都搶先拎上鏡之外，近期楊丞琳和好萊塢女星瑟琳娜戈梅茲（Selena Gomez）、史黛西馬汀（Stacy Martin）等人也搶搭時髦，配襯Coussin手袋拎上街。
此外，還有女星蕾雅瑟杜、蘇菲特納、克羅伊摩蕾茲等也都以Coussin包款作為穿搭造型，其中楊丞琳發揮戲精本色，以5連拍表現綠色Coussin的搶眼，搭襯丹寧服裝和俐落髮型，相當新潮。Coussin手袋出自女裝藝術總監Nicolas Ghesquière的設計，以法文抱枕之名，展現膨軟觸感的特質，它有男性的俐落風格、兼容女性的溫潤質感，消弭性別差異成為中性包款的表現。
包款採用小羊皮製成，舒適柔軟，包身有多個隔層，包括金屬色調以及鮮豔色彩，裝飾品牌經典monogram圖案，搭襯可調式皮革背帶可肩背、斜挎，或是短肩背、作為手拿包等，此外，也可換上Edge Chain，變身為輕巧的腋下鍊帶包。
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