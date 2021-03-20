楊丞琳5連拍超好笑 背著全新LV抱枕包一秒變戲精

路易威登 （LOUIS VUITTON，簡稱LV）在2021年春夏發表的全新Coussin手袋，除了品牌大陸代言人劉亦菲和品牌好友木村光希（Kōki,）、鍾楚曦、迪麗熱巴與網紅Chiara Ferragni都搶先拎上鏡之外，近期楊丞琳和好萊塢女星瑟琳娜戈梅茲（Selena Gomez）、史黛西馬汀（Stacy Martin）等人也搶搭時髦，配襯Coussin手袋拎上街。

此外，還有女星蕾雅瑟杜、蘇菲特納、克羅伊摩蕾茲等也都以Coussin包款作為穿搭造型，其中楊丞琳發揮戲精本色，以5連拍表現綠色Coussin的搶眼，搭襯丹寧服裝和俐落髮型，相當新潮。Coussin手袋出自女裝藝術總監Nicolas Ghesquière的設計，以法文抱枕之名，展現膨軟觸感的特質，它有男性的俐落風格、兼容女性的溫潤質感，消弭性別差異成為中性包款的表現。