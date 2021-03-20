快訊

作秀多於談判？美中高層會談火花四射 誰得分更高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

楊丞琳5連拍超好笑 背著全新LV抱枕包一秒變戲精

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
楊丞琳詮釋Coussin手袋的連拍相當有趣。圖／取自IG
楊丞琳詮釋Coussin手袋的連拍相當有趣。圖／取自IG

路易威登 （LOUIS VUITTON，簡稱LV）在2021年春夏發表的全新Coussin手袋，除了品牌大陸代言人劉亦菲和品牌好友木村光希（Kōki,）、鍾楚曦、迪麗熱巴與網紅Chiara Ferragni都搶先拎上鏡之外，近期楊丞琳和好萊塢女星瑟琳娜戈梅茲（Selena Gomez）、史黛西馬汀（Stacy Martin）等人也搶搭時髦，配襯Coussin手袋拎上街。

此外，還有女星蕾雅瑟杜、蘇菲特納、克羅伊摩蕾茲等也都以Coussin包款作為穿搭造型，其中楊丞琳發揮戲精本色，以5連拍表現綠色Coussin的搶眼，搭襯丹寧服裝和俐落髮型，相當新潮。Coussin手袋出自女裝藝術總監Nicolas Ghesquière的設計，以法文抱枕之名，展現膨軟觸感的特質，它有男性的俐落風格、兼容女性的溫潤質感，消弭性別差異成為中性包款的表現。

包款採用小羊皮製成，舒適柔軟，包身有多個隔層，包括金屬色調以及鮮豔色彩，裝飾品牌經典monogram圖案，搭襯可調式皮革背帶可肩背、斜挎，或是短肩背、作為手拿包等，此外，也可換上Edge Chain，變身為輕巧的腋下鍊帶包。

雷雅瑟杜和楊丞琳都以綠色Coussin手袋作為造型一部分。圖／LV提供
雷雅瑟杜和楊丞琳都以綠色Coussin手袋作為造型一部分。圖／LV提供
蘇菲特納以簡約的日裝搭襯黑色Coussin手袋，率性自然。圖／LV提供
蘇菲特納以簡約的日裝搭襯黑色Coussin手袋，率性自然。圖／LV提供
史黛西馬汀擅長詮釋路易威登女裝，也將黑色Coussin手袋詮釋得知性優雅。圖／LV提供
史黛西馬汀擅長詮釋路易威登女裝，也將黑色Coussin手袋詮釋得知性優雅。圖／LV提供
蘿拉海爾手拿紅色Coussin手袋，氣場超強。圖／LV提供
蘿拉海爾手拿紅色Coussin手袋，氣場超強。圖／LV提供
楊丞琳在IG貼出綠色Coussin手袋的5連拍，相當有戲。圖／取自IG
楊丞琳在IG貼出綠色Coussin手袋的5連拍，相當有戲。圖／取自IG
楊丞琳在IG貼出綠色Coussin手袋的5連拍，相當有戲。圖／取自IG
楊丞琳在IG貼出綠色Coussin手袋的5連拍，相當有戲。圖／取自IG
克羅伊摩蕾茲演繹Coussin手袋的背後殺相當迷人。圖／LV提供
克羅伊摩蕾茲演繹Coussin手袋的背後殺相當迷人。圖／LV提供
蘿拉海爾手拿紅色Coussin手袋，氣場超強。圖／LV提供
蘿拉海爾手拿紅色Coussin手袋，氣場超強。圖／LV提供
楊丞琳在IG貼出綠色Coussin手袋的5連拍，相當有戲。圖／取自IG
楊丞琳在IG貼出綠色Coussin手袋的5連拍，相當有戲。圖／取自IG
薩瑪拉威明展現紅色Coussin手袋除了適合都會穿搭，也可展現相當休閒的一面。圖／LV提供
薩瑪拉威明展現紅色Coussin手袋除了適合都會穿搭，也可展現相當休閒的一面。圖／LV提供
楊丞琳在IG貼出綠色Coussin手袋的5連拍，相當有戲。圖／取自IG
楊丞琳在IG貼出綠色Coussin手袋的5連拍，相當有戲。圖／取自IG
楊丞琳在IG貼出綠色Coussin手袋的5連拍，相當有戲。圖／取自IG
楊丞琳在IG貼出綠色Coussin手袋的5連拍，相當有戲。圖／取自IG

品牌 網紅

延伸閱讀

楊丞琳「姐姐2」中空裝性感破表 噴淚喜奪全季最高分

短髮造型「身高」是關鍵！日本髮型師解析「3種身高」短髮攻略，150小隻女最適合xx髮

陳妍希前凸後翹化身「人間S曲線」辣翻！回顧《乘風破浪的姐姐2》中絕美舞台造型

楊丞琳「姐姐2」踢館成功 見好友陳妍希遭淘汰淚灑舞台

相關新聞

楊丞琳5連拍超好笑 背著全新LV抱枕包一秒變戲精

路易威登 （LOUIS VUITTON，簡稱LV）在2021年春夏發表的全新Coussin手袋，除了品牌大陸代言人劉亦菲...

三星首間「全品體驗館」落腳高雄義享時尚廣場

近年Ecosystem生態圈、跨裝置串聯概念興起，帶動一站式、多樣化產品消費契機，台灣三星結合旗下行動通訊與生活家電，首...

許路兒、Melody纖瘦大長腿 拎Chloé Kiss包款拍約會穿搭照

含藏少女心情懷的Chloé Kiss Bag，在孫芸芸於2月份搶先全球首拎之後，成為低調熱銷的包款，宛如豐滿嘴唇的提把為...

傳奇時尚攝影師加持！ZARA形象大片成時裝廣告新天花板

每一季的ZARA形象大片都花費許多心思處理，因此質感可說是領先多數平價時尚品牌，鮮少啟用藝人來詮釋，多是由名模來展示服裝...

好想去日本！長榮攜手青森縣廳 類出國航班啟航

長榮航空類出國專案航班再出新招！長榮攜手日本青森縣廳推出「蘋安春來-幸福小旅行」類出國專案航班，首次自松山機場起降，今上...

換季肌膚常乾癢怎麼辦？注意5個保養撇步 從洗臉開始

別以為只有秋冬肌膚才會乾癢，其實從冬季轉換春季時，肌膚也可能出現乾燥、敏感，而想讓肌膚狀況更佳，有5個保養部分要特別注意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。