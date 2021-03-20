三星首間「全品體驗館」落腳高雄義享時尚廣場

近年Ecosystem生態圈、跨裝置串聯概念興起，帶動一站式、多樣化產品消費契機，台灣三星結合旗下行動通訊與生活家電，首度推出跨品類店格「全品體驗館」，落腳今年話題商場高雄義享天地，今天（3月20日）正式開幕，現場提供豐富的跨裝置消費體驗，還規畫了「星級健身房」體驗活動及多重超值好康。台灣三星表示，未來「全品體驗館」將持續進駐全台主要商圈，提供尊榮、舒適且便利的服務，今年目標朝向增加7到10家全品體驗館或全品專區邁進。

高雄不僅為全台旅遊熱點，百貨銷售業績也逆勢飆漲，台灣三星首間「全品體驗館」落腳高雄義享時尚廣場，提供完整行動通訊及生活家電產品，並以暖色調營造寬敞明亮空間，走入店內即可透過各式新穎情境陳設與居家應用，輕鬆體驗質感生活。

台灣三星更籌備「星級健身房」體驗活動，邀請專業健身教練帶領民眾配戴Samsung Galaxy Watch3及Galaxy Watch Active2完成健身，可透過電視檢視動作是否標準，還能實測連結手機與手表監測健康數據、檢視訓練成效。

歡慶全台首家三星「全品體驗館-高雄義享」開幕，祭出多項開賣優惠，3月21日上午10點20分開放現場排隊搶購限量50組的福袋，每組福袋售價990元，最大獎有機會將Samsung Galaxy S21+ 5G帶回家；下午1點30分還有限量100組的真無線藍牙耳機Samsung Galaxy Buds Live排隊優惠價2,990元。