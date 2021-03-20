許路兒、Melody纖瘦大長腿 拎Chloé Kiss包款拍約會穿搭照

含藏少女心情懷的Chloé Kiss Bag，在孫芸芸於2月份搶先全球首拎之後，成為低調熱銷的包款，宛如豐滿嘴唇的提把為其特色，獲得「小親親」包款的暱稱，近期也成為許路兒、Melody、劉雯的造型配件，日前柯佳嬿出席Chloé秋冬線上發表時，也配襯了裸色的Chloé Kiss Bag。

許路兒兩度以Chloé Kiss Bag穿搭，其中一套灰色針織衫有著下衣失蹤的性感可愛，另一套簡約襯衫的搭配則有都會優閒的情調，她選擇了鮮綠色款，輕易成為造型亮點，像是一顆青蘋果般俏麗；而同樣大秀長腿的Melody以裸色款搭配襯衫式洋裝，在柑仔店前拍攝青春無敵的出遊照，是約會造型的極佳參考；此外，大表姐劉雯則以中性的牛仔褲、西裝外套搭襯黑色Chloé Kiss Bag，帥度破表，顯得相當清爽俐落。