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許路兒、Melody纖瘦大長腿 拎Chloé Kiss包款拍約會穿搭照

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
許路兒、Melody都詮釋了Chloé Kiss肩背提包，並且拍出大長腿的纖瘦。圖／取自IG
許路兒、Melody都詮釋了Chloé Kiss肩背提包，並且拍出大長腿的纖瘦。圖／取自IG

含藏少女心情懷的Chloé Kiss Bag，在孫芸芸於2月份搶先全球首拎之後，成為低調熱銷的包款，宛如豐滿嘴唇的提把為其特色，獲得「小親親」包款的暱稱，近期也成為許路兒、Melody、劉雯的造型配件，日前柯佳嬿出席Chloé秋冬線上發表時，也配襯了裸色的Chloé Kiss Bag。

許路兒兩度以Chloé Kiss Bag穿搭，其中一套灰色針織衫有著下衣失蹤的性感可愛，另一套簡約襯衫的搭配則有都會優閒的情調，她選擇了鮮綠色款，輕易成為造型亮點，像是一顆青蘋果般俏麗；而同樣大秀長腿的Melody以裸色款搭配襯衫式洋裝，在柑仔店前拍攝青春無敵的出遊照，是約會造型的極佳參考；此外，大表姐劉雯則以中性的牛仔褲、西裝外套搭襯黑色Chloé Kiss Bag，帥度破表，顯得相當清爽俐落。

Chloé Kiss Bag包型輪廓小巧圓潤，唇形金屬提把為設計亮點，整只手袋有著女性的溫柔線條，是上班、出遊都適宜的都會包款，包款首度亮相於2021春夏大秀，靈感來自品牌經典的Trudie系列唇形珠寶；首波推出4款顏色，包括深海藍、棕色、裸色、鮮綠色，每只包款均附有可拆卸的同色皮革長肩帶，可變換多樣造型。

Chloé Kiss棕色肩背提包，51,600元。圖／Chloé提供
Chloé Kiss棕色肩背提包，51,600元。圖／Chloé提供
許路兒以Chloé Kiss鮮綠色肩背提包打造亮眼焦點，51,600元。圖／取自IG
許路兒以Chloé Kiss鮮綠色肩背提包打造亮眼焦點，51,600元。圖／取自IG
許路兒以Chloé Kiss鮮綠色肩背提包打造亮眼焦點，51,600元。圖／取自IG
許路兒以Chloé Kiss鮮綠色肩背提包打造亮眼焦點，51,600元。圖／取自IG
Chloé Kiss深海藍肩背提包，51,600元。圖／Chloé提供
Chloé Kiss深海藍肩背提包，51,600元。圖／Chloé提供
Melody選搭Chloé Kiss裸色肩背提包，51,600元。圖／取自IG
Melody選搭Chloé Kiss裸色肩背提包，51,600元。圖／取自IG
柯佳嬿手拿Chloé Kiss裸色肩背提包，51,600元。圖／Chloé提供
柯佳嬿手拿Chloé Kiss裸色肩背提包，51,600元。圖／Chloé提供
Melody選搭Chloé Kiss裸色肩背提包，51,600元。圖／取自IG
Melody選搭Chloé Kiss裸色肩背提包，51,600元。圖／取自IG
Chloé Kiss裸色肩背提包，51,600元。圖／Chloé提供
Chloé Kiss裸色肩背提包，51,600元。圖／Chloé提供
劉雯手拿Chloé Kiss深海藍肩背提包，51,600元。圖／取自IG
劉雯手拿Chloé Kiss深海藍肩背提包，51,600元。圖／取自IG
Chloé Kiss鮮綠色肩背提包，51,600元。圖／Chloé提供
Chloé Kiss鮮綠色肩背提包，51,600元。圖／Chloé提供

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